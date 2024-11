Juventus, Vlahovic fuori anche con il Lecce: Motta pronto a convocare 5 giovani

La Juventus prosegue i preparativi per la sfida di Serie A contro il Lecce del neo-tecnico Giampaolo, in programma domenica 1 dicembre alle 20:45 allo stadio Via del Mare. Dopo l’impegno in Champions League contro l’Aston Villa, il tecnico Thiago Motta ha ritrovato i suoi uomini alla Continassa per lavorare su possesso palla e intensità, nonostante una situazione di emergenza legata agli infortuni.

📍 Mattinata di lavoro al JTC 💪🏻 pic.twitter.com/Ufq1iFFHf7 — JuventusFC (@juventusfc) November 29, 2024

Problemi di formazione per Motta: pronti 5 giovani

La Juventus si presenterà al Via del Mare con soli 13 giocatori di movimento disponibili. Le condizioni di alcuni elementi chiave, tra cui Vlahovic, McKennie e Douglas Luiz, destano preoccupazione: il serbo non si è allenato in gruppo e ha svolto solo terapie, mentre gli altri due hanno lavorato a parte. La loro presenza per la partita contro il Lecce è improbabile, e non è ancora chiaro se saranno pronti per il match successivo contro il Bologna il 7 dicembre.

Tra gli assenti, ben 9 giocatori sono indisponibili per problemi fisici, portando Thiago Motta a inserire giovani dalla Primavera come Montero, Owusu, Pagnucco, Papadopoulos e Pugno nelle sessioni di allenamento. Tuttavia, la loro convocazione per Lecce sarà decisa solo nelle prossime ore.

In difesa, l’unico cambio previsto è il rientro di Danilo, che sostituirà Savona. Il capitano bianconero ha inviato un messaggio di motivazione ai tifosi e alla squadra, sottolineando la necessità di resilienza e determinazione: “Non ci sono alibi, non ci sono scuse! C’è resilienza, lavoro e dedizione, che sono valori che impariamo alla Juventus”.

Nonostante le difficoltà, i tifosi juventini continuano a dimostrare il loro sostegno. L’Allianz Stadium sarà tutto esaurito per le prossime sfide casalinghe contro il Bologna e il Manchester City, segno della fiducia e della passione che circondano la squadra in un momento così complesso. La sfida contro il Lecce rappresenta un importante banco di prova per testare la profondità della rosa e la capacità di adattarsi alle avversità.

Leggi anche: