Juventus, si sblocca la cessione dell’attaccante: e il Milan…

Timothy Weah è pronto a lasciare la Juventus. L’esterno statunitense, ormai promesso sposo al Marsiglia di De Zerbi, si trasferirà in Francia con una formula che ha convinto i bianconeri: obbligo di riscatto senza condizioni, né vincoli legati ai risultati sportivi.

L’operazione vale circa 18 milioni tra parte fissa e bonus, cifra che permetterà alla Juve di avere maggiore margine per tentare un rilancio decisivo su Kolo Muani, su cui resta alta la tensione con il Paris Saint-Germain.

Weah lascerà nelle prossime ore il ritiro bianconero di Herzogenaurach per aggregarsi alla nuova squadra, dopo aver dato il proprio ok da tempo al progetto di De Zerbi.

Con Weah in partenza e Kolo Muani nel mirino, resta ancora sul tavolo la grana Vlahovic. La Juventus lo valuta circa 25 milioni, cifra ritenuta eccessiva dal Milan, che non intende salire a queste quote, ma resta la possibilità più concreta per una cessione del centravanti serbo.

Il club rossonero considera DV9 un possibile colpo ma solo a condizioni favorevoli: in primis, che il giocatore si riduca l’ingaggio, magari con l’aiuto di una buonuscita; in secondo luogo, che la Juve riconosca il ridimensionamento del valore dell’attaccante sia sul piano tecnico che economico. (continua dopo la foto)

Al momento non c’è una trattativa aperta, ma i due club stanno riflettendo su possibili scambi. La Juve cerca un centrocampista e un esterno offensivo, e in casa rossonera ci sono profili che potrebbero rientrare nel discorso. Si parte da Adli, gradito alla Continassa, fino a Bennacer e Chukwueze. In difesa resta aperta la situazione Thiaw, a lungo vicino al Como.

Ma il nodo resta lo stesso: Comolli sarà disposto a cedere Vlahovic a una rivale diretta come il Milan? Al momento, la risposta è tutt’altro che scontata. Ma di sicuro alle condizioni proposte dal Milan, che offre una decina di milioni e un giocatore di quelli in uscita, la risposta resterebbe negativa.

