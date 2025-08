La Juventus è alla ricerca di rinforzi a centrocampo e ha messo nel mirino Morten Hjulmand, capitano dello Sporting Lisbona. Il centrocampista danese, ex Lecce, ha aperto nelle ultime ore alla possibilità di tornare in Serie A, attirato dal progetto bianconero. Tuttavia, le richieste economiche del club portoghese rappresentano un ostacolo non indifferente.

Lo Sporting insiste sulla clausola da 60 milioni

Secondo quanto trapela da ambienti vicini alla trattativa, lo Sporting Lisbona non intende scendere sotto i 60 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria inserita nel contratto di Hjulmand. Una cifra elevata, che la Juventus non può attualmente permettersi. Gli agenti del calciatore, però, stanno provando a mediare per ridurre il prezzo, magari portandolo a 40 milioni più bonus legati alle prestazioni del danese in bianconero.

Per acquistare serve prima una cessione

Anche in caso di sconto, la Juventus ha necessità di vendere prima di procedere all’acquisto. Il principale indiziato all’uscita è Douglas Luiz, escluso dall’amichevole contro la Reggiana ma regolarmente partito con la squadra per il ritiro in Germania.

Il brasiliano era stato proposto come contropartita tecnica dallo stesso Comolli, ma l’offerta è stata rifiutata dallo Sporting. Ora i bianconeri sperano nel Nottingham Forest, che ha mostrato interesse per riportare Luiz in Premier League. La valutazione si aggira attorno ai 40 milioni, con una formula ancora da definire.

Sporting Lisbon’s Danish midfielder #42 Morten Hjulmand reacts after the end of Portugal’s Candido de Oliveira Super Cup football final match between Sporting CP and SL Benfica at Algarve Stadium in Loule, southern Portugal, on July 31, 2025. (Photo by CARLOS COSTA / AFP) (Photo by CARLOS COSTA/AFP via Getty Images)

Le alternative sul mercato

Nel caso in cui l’affare Hjulmand dovesse sfumare, la Juventus ha già pronte alcune alternative. Piace Matt O’Riley, centrocampista del Brighton, già seguito anche dall’Atalanta per un possibile dopo-Koopmeiners. Tra i profili monitorati anche Yves Bissouma del Tottenham, seguito anche da Fenerbahce e West Ham.

Restano inoltre nomi suggestivi ma difficili da concretizzare, come Sandro Tonali del Newcastle e Sofyane Amrabat, oggi al Fenerbahce.

La Juventus resta vigile: il centrocampo è un reparto chiave per la nuova stagione, e i prossimi giorni saranno decisivi per capire se l’operazione Hjulmand potrà concretizzarsi o se si apriranno nuove piste.

