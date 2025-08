Home | Donnarumma in bilico al PSG: in arrivo Chevalier come nuovo titolare?

Le voci si rincorrevano da giorni, ma ora arriva un passo avanti concreto: secondo quanto riportato da RMC Sport, il Paris Saint-Germain ha informato Gianluigi Donnarumma dell’imminente arrivo di Lucas Chevalier, portiere del Lille. Un’operazione di trasparenza voluta dalla dirigenza parigina per chiarire fin da subito al numero uno della Nazionale italiana che, se resterà a Parigi, dovrà affrontare una concorrenza diretta per il posto da titolare.

🔴🔵 EXCL Le PSG a informé Gianluigi Donnarumma de l'arrivée prochaine de Lucas Chevalier pic.twitter.com/ForwuiZ9T9 — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) August 1, 2025

Secondo il giornalista Fabrice Hawkins, la notizia non è stata accolta positivamente dall’entourage di Donnarumma, che ha preferito non rilasciare dichiarazioni, mantenendo una posizione attendista in attesa degli sviluppi.

Trattativa avanzata per Chevalier

Il trasferimento di Lucas Chevalier non è ancora chiuso, ma la trattativa tra Lille e PSG è ben avviata: l’accordo sarebbe sulla base di 40 milioni di euro e un contratto quinquennale per il giovane portiere, considerato in patria l’erede di Mike Maignan in nazionale.

Secondo le indiscrezioni, sia il dirigente Luis Campos che l’allenatore Luis Enrique vedrebbero in Chevalier il futuro titolare tra i pali, cambiando radicalmente le gerarchie all’interno dello spogliatoio parigino.

COMO, ITALY – JULY 18: Lucas Chevalier of LOSC Lille looks on during the Pre-Season Friendly between Como 1907 and LOSC Lille at Stadio Giuseppe Sinigaglia on July 18, 2025 in Como, Italy. (Photo by Jonathan Moscrop/Getty Images)

Il futuro di Donnarumma si complica

Per Donnarumma, che pure è stato protagonista nella vittoria della Champions League, il quadro si è fatto più incerto. Le sue quotazioni in Francia sono in calo, complice anche un contratto in scadenza nel 2026 e trattative per il rinnovo arenatesi ormai da mesi.

Con l’arrivo imminente di un giovane e promettente portiere come Chevalier, il rischio di una retrocessione a seconda scelta per Donnarumma appare sempre più concreto, a meno di un cambio di scenario durante le ultime settimane di mercato.

