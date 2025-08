Juventus bloccata dalla Reggiana: è 2-2 alla Continassa nel primo test estivo

La Juventus non va oltre il 2-2 contro la Reggiana nella prima amichevole della nuova stagione, giocata alla Continassa. Il test pre-campionato, che segna il debutto della squadra guidata da Igor Tudor, lascia in eredità più di un interrogativo, soprattutto per quanto riguarda la tenuta difensiva, apparsa ancora fragile e poco reattiva.

Conceicao e Vlahovic a segno 🥅



In gol Conceiçao e Vlahovic, ma la difesa scricchiola

Non bastano i gol di Conceiçao e Vlahovic per regalare la prima vittoria stagionale ai bianconeri. La Reggiana risponde con due reti che mettono in luce le difficoltà della retroguardia juventina, apparsa imballata e spesso fuori posizione.

Bremer rientra titolare, esordio per David e Joao Mario

Tra le poche note liete, il ritorno da titolare di Gleison Bremer, finalmente pienamente recuperato dopo il grave infortunio della scorsa stagione. Esordio in maglia bianconera anche per Jonathan David, generoso nella corsa ma ancora poco concreto sotto porta, e per il giovane Joao Mario, che ha mostrato buone doti tecniche.

Prossimi impegni e nodi da sciogliere

La Juventus tornerà in campo nei prossimi giorni per altri test amichevoli, con l’obiettivo di affinare i meccanismi e trovare una maggiore solidità difensiva. Tudor dovrà lavorare soprattutto sull’equilibrio della squadra e sull’integrazione dei nuovi innesti.

