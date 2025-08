Darwin Nunez nel mirino del Milan: trattativa difficile ma non impossibile

Intrighi di mercato e scenari in evoluzione. È questo il contesto che circonda il futuro di Darwin Nunez, attaccante uruguaiano del Liverpool sempre più ai margini del progetto tecnico di Arne Slot. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, anche il Milan si è inserito con decisione nella corsa al classe 1999, considerato da Igli Tare il profilo ideale per rinforzare l’attacco rossonero.

.@ACMilan, la prima scelta in attacco è Darwin Nunez del @LFC. I rossoneri hanno già parlato col calciatore e ci proveranno seriamente — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 2, 2025

Il Milan si muove, ma la trattativa è in salita

Il Milan ha avviato contatti con l’entourage del calciatore per sondare la disponibilità a un trasferimento in Serie A. Tare, uomo mercato rossonero, ha individuato in Nunez una prima scelta tecnica e tattica, ma al momento la strada appare complicata. Il nodo principale resta l’elevata richiesta economica del Liverpool, che valuta il cartellino intorno ai 55 milioni di euro: una cifra fuori portata per le italiane, a meno di soluzioni alternative come un prestito con diritto o obbligo di riscatto.

Non solo Milan: Juventus e Al Hilal sullo sfondo

Il Milan non è l’unico club sulle tracce di Nunez. Già nei giorni scorsi, Alfredo Pedullà aveva rilanciato un possibile interesse della Juventus, pronta a muoversi sull’uruguaiano nel caso in cui si concretizzasse l’addio di Dusan Vlahovic. La pista si intreccia anche con quella che porta a Kolo Muani, finora sfuggito ai bianconeri.

Sul fronte internazionale si registra anche il forte interesse dell’Al Hilal, club saudita che però – secondo Fabrizio Romano – non avrebbe ancora presentato un’offerta ufficiale. La posizione del Liverpool resta ferma: nessuna svendita, soprattutto dopo il rifiuto del Newcastle per Isaak, per cui i Reds avevano messo sul tavolo 130 milioni. A questo punto, con meno alternative disponibili, Nunez potrebbe rientrare nei piani di Slot per una stagione ricca di impegni.

KIRKBY, ENGLAND – JULY 20: (THE SUN OUT, THE SUN ON SUNDAY OUT) Darwin Nunez of Liverpool in action during a pre-season friendly match at AXA Training Centre on July 20, 2025 in Kirkby, England. (Photo by Nick Taylor/Liverpool FC/Liverpool FC via Getty Images)

Le alternative rossonere restano vive

Parallelamente, il Milan continua a monitorare soluzioni alternative nel caso in cui l’assalto a Nunez non dovesse concretizzarsi. Oltre all’uruguaiano, sul taccuino di Tare restano Dusan Vlahovic, in uscita dalla Juventus, e Rasmus Hojlund, centravanti del Manchester United. Due profili che presentano costi elevati, ma che potrebbero diventare accessibili con le giuste condizioni di mercato negli ultimi giorni di trattative.

Conclusione: il futuro di Darwin Nunez resta tutto da scrivere. Il Milan c’è, ma deve trovare la formula giusta per convincere il Liverpool. Nel frattempo, la concorrenza non manca e i rossoneri tengono vive anche altre piste. Agosto si preannuncia caldo, e il rebus attaccante è tutt’altro che risolto.

Leggi anche: