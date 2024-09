Juventus-PSV probabili formazioni, le scelte di Motta per il ritorno in Champions dei bianconeri e per la sua prima, da allenatore, sul palcoscenico del calcio che conta. Thiago Motta, durante la conferenza stampa, ha mostrato grande motivazione e determinazione nel vivere questa serata importante. Il tecnico italo-brasiliano ha delineato il modo in cui la squadra italiana dovrà affrontare quella olandese: “È fondamentale rispettare tutte le avversarie che incontriamo. Dobbiamo concentrarci su di noi e su ciò che dobbiamo fare in campo. Il PSV è noto per il suo possesso palla, quindi dobbiamo essere bravi a recuperare il possesso e sfruttare ogni opportunità. Cercheremo di costringerli a giocare in modo diverso rispetto alle loro abitudini”.

Manuel Locatelli è tra i pochi giocatori della Juventus che hanno già esperienza in Champions League. Il centrocampista italiano ha condiviso le emozioni che si provano nelle notti europee: “L’anno scorso ci è mancata molto; è la competizione più importante. Siamo entusiasti e non vediamo l’ora di scendere in campo. Sentire l’inno è qualcosa di speciale e i tifosi ci supporteranno”. Locatelli ha anche parlato delle sfide affrontate nella stagione precedente: “Non è stato facile, lo scorso anno. So di aver vissuto una stagione difficile, ma sono determinato a continuare a migliorare”. Locatelli è uno dei giocatori più positivi in questo inizio di stagione e sembra completamente rigenerato grazie all’influenza di Thiago Motta.

Thiago Motta si avvicina alla partita contro il PSV Eindhoven senza incertezze significative sulla formazione. Il tecnico bianconero opterà nuovamente per il 4-2-3-1: Di Gregorio torna in porta, confermando Kalulu sulla destra della difesa con Gatti, Bremer e Cambiaso. A centrocampo Thuram farà coppia con Locatelli, mentre Douglas Luiz partirà dalla panchina. Dietro Vlahovic, toccherà ancora a Nico Gonzalez. Le restanti posizioni sulla trequarti saranno contese tra Mbangula, Koopmeiners, Yildiz e Weah, con la possibilità che il numero 10 turco possa riposare dopo una prestazione non brillante contro l’Empoli. A Torino, la Juventus rivivrà le emozioni della Champions dopo un anno di assenza, e Thiago Motta dovrà fare le scelte giuste per regalare una grande serata ai tifosi della Vecchia Signora.