Juventus, non solo Kolo Muani: l’idea per un’accoppiata da sogno

Juventus, Cristiano Giuntoli si prepara a un’estate bollente sul mercato. L’obiettivo è rivoluzionare l’attacco bianconero, ma tra sogni e possibilità concrete il percorso si preannuncia complesso. Da una parte, il possibile rinnovo del prestito di Kolo Muani dal Paris Saint-Germain. Dall’altra, un nuovo sogno.

Il giocatore che Giuntoli vorrebbe portare a Torino è Victor Osimhen. Una possibilità che dipenderà inevitabilmente dalla qualificazione in Champions League e dalle uscite eccellenti. La prima certezza riguarda Arkadiusz Milik, destinato a lasciare la Juventus dopo una stagione travagliata. Più complicata la situazione di Dusan Vlahovic, il cui contratto scade nel 2026.

La Juventus potrebbe cederlo per finanziare l’assalto a Osimhen, ma resta il nodo dell’ingaggio e della volontà del giocatore. Se il serbo non partirà, l’acquisto del bomber nigeriano diventerà quasi impossibile.

Osimhen è il nome in cima alla lista di Giuntoli, ma strapparlo al Napoli di Aurelio De Laurentiis non sarà semplice. La clausola da 75 milioni è valida solo per l’estero, quindi servirà una trattativa diretta. L’eventuale qualificazione in Champions League potrebbe fornire le risorse necessarie per tentare il colpo. Senza, il sogno resterà tale.

Più concreta la pista Kolo Muani. Il francese ha avuto un impatto straordinario con la maglia bianconera, segnando 5 gol in 4 partite. La Juventus vuole trattenerlo e il Psg è disposto a parlarne. Il problema è che le ottime prestazioni dell’attaccante potrebbero attirare anche altri club.

La decisione finale, quindi, potrebbe spettare proprio al giocatore. Nel frattempo, Giuntoli continua a lavorare dietro le quinte, tra trattative e incastri di mercato. Il futuro dell’attacco bianconero è ancora tutto da scrivere.

