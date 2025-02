Juventus con il brivido: Mbangula regala la vittoria a Thiago Motta, Psv battuto con fatica

La Juventus fatica, ma porta a casa una vittoria preziosa nell’andata dei playoff di Champions League contro il Psv Eindhoven. Thiago Motta sorprende un’altra volta con alcune scelte di formazione: debutto da titolare per Lloyd Kelly come terzino sinistro e Douglas Luiz in mediana al posto di Koopmeiners. In attacco, spazio a Randal Kolo Muani.

La partita inizia a ritmi altissimi, con Timothy Weah subito pericoloso sulla fascia destra. Il Psv risponde con un colpo di testa ravvicinato di Ryan Flamingo che, per fortuna della Juventus, non trova lo specchio della porta.

Al 34′ arriva il vantaggio bianconero: Gatti ruba palla sulla trequarti, si lancia sulla fascia e serve Kolo Muani, che trova la respinta di Benitez. Il pallone finisce ancora a Gatti che, con un tocco di petto, lo appoggia per McKennie: il centrocampista statunitense scarica un potente destro sotto la traversa e porta avanti la Juve.

Dopo l’intervallo, Motta inserisce Samuel Mbangula per Yildiz, poco incisivo nella prima frazione. Il belga sfiora subito il raddoppio, ma trova la respinta decisiva di Flamingo. Al 56′, però, il Psv trova il pareggio con un’azione magistrale di Perisic: finta il tiro di destro, manda a vuoto Kelly e poi fulmina Di Gregorio con un preciso mancino sul primo palo.

Juventus, la risolve Mbangula

La Juventus accusa il colpo e per alcuni minuti va in difficoltà, con errori nei passaggi e una crescente sfiducia. Thiago Motta prova a scuotere la squadra inserendo Conceiçao, Koopmeiners e Khephren Thuram. Nell’ultimo quarto d’ora, tocca a Dusan Vlahovic prendere il posto di Kolo Muani per aumentare la pressione offensiva.

All’82′ arriva il gol decisivo: Gatti intercetta un lancio lungo e serve Douglas Luiz, che allarga per Conceiçao sulla destra. Il suo cross basso trova la respinta corta di Benitez, sulla quale si avventa Mbangula che ribatte in rete per il 2-1.

La Juventus esce vittoriosa, ma consapevole che servirà una prestazione convincente per conquistare la qualificazione agli ottavi. L’appuntamento è tra otto giorni in Olanda, dove il Psv darà battaglia per ribaltare il risultato. E i bianconeri dovranno essere concreti e attenti.

