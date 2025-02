Napoli, che tegola per Antonio Conte: si ferma un altro big, infortunio serio

Brutte notizie per il Napoli: Antonio Conte dovrà fare a meno di David Neres per circa un mese. L’esterno brasiliano si è infortunato nel finale della gara contro l’Udinese e salterà con ogni probabilità anche il big match contro l’Inter del 2 marzo.

Il club partenopeo ha reso nota l’entità dell’infortunio con un comunicato ufficiale: “Nel finale del match contro l’Udinese David Neres ha accusato un risentimento muscolare. Il calciatore azzurro si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione distrattiva del semimembranoso della coscia sinistra“.

L’assenza di Neres si aggiunge a quella di Khvicha Kvaratskhelia, ceduto al Psg, e lascia Conte con poche opzioni offensive. Il Napoli sta già faticando a trovare la via del gol: con 39 reti segnate, ha solo il sesto miglior attacco della Serie A.

Neres è un giocatore chiave per Conte, e ha contribuito direttamente a otto di queste reti (2 gol e 6 assist). Con Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori che non stanno convincendo, il peso dell’attacco ricadrà su Romelu Lukaku, finora autore di 9 gol in campionato. Conte dovrà trovare rapidamente soluzioni per mantenere la rotta e non perdere la testa della classifica.

