Juventus, Motta: “Vlahovic? Qua corriamo tutti”. Poi la rivelazione a sorpresa sul Milan

Il tecnico della Juventus, Thiago Motta, si prepara a una sfida delicata contro il Milan, senza lasciarsi abbattere dalla lunga lista di infortuni che sta pesando sulla sua squadra. Durante la conferenza stampa di presentazione della partita, Motta ha chiarito le sue intenzioni e ha risposto a una serie di domande sulla preparazione per il big match di San Siro.

Con diverse pedine fondamentali fuori causa, Motta ha spiegato che la Juventus dovrà fare affidamento su chi sarà disponibile, tra cui alcuni giovani talenti, e che la mentalità collettiva sarà la chiave per superare il Milan. “Vlahovic non sarà con noi, così come altri giocatori, ma i ragazzi che ci sono sono pronti. Abbiamo visto una grande determinazione da parte loro e sono sicuro che affronteremo la partita con la giusta voglia“.

A proposito della possibilità di vedere Vlahovic in campo contro l’Aston Villa, Motta ha dichiarato: “Non lo so ancora, ma domani di sicuro non sarà disponibile. Ho fiducia in tutti i miei giocatori, ciascuno sa cosa deve fare”.

Il tecnico ha anche affrontato il tema delle dichiarazioni di Vlahovic sulla sua condizione fisica, spiegando che il giocatore ha confermato che alla Juventus tutti devono correre e lavorare per la squadra. “Abbiamo parlato e siamo d’accordo su come affrontare il nostro lavoro. Non c’è spazio per individualismi, dobbiamo essere un gruppo che attacca e difende insieme“.

Juventus, Motta: “Mai stato vicino al Milan”

Il Mister bianconero ha poi risposto a una domanda sul mercato e sulla sua presunta, passata vicinanza al Milan, smentendo le voci che erano circolate: “Non sono mai stato vicino al Milan. La mia attenzione è solo sulla Juventus e sulla partita di domani”.

In chiusura, il tecnico ha parlato dei rossoneri di Fonseca, una squadra forte in transizione e ricca di talento, con un’attenzione particolare per Rafael Leao. “Il Milan è una squadra con tanti giocatori di qualità, dobbiamo fare molta attenzione, soprattutto in difesa. Non possiamo lasciare spazi per la loro velocità“.

