Juventus-Manchester City, le probabili formazioni: Motta recupera Vlahovic, Guardiola con la formazione tipo

Juventus-Manchester City probabili formazioni del big match di Champions League che si gioca domani alle 21 all’Allianz Stadium di Torino. La Juventus torna in campo per proseguire il proprio cammino in Champions League, affrontando una sfida cruciale contro il Manchester City nella terzultima giornata della League Phase. Con entrambe le squadre lontane dalla vetta, ma a pari punti (8), questa partita diventa decisiva per continuare a inseguire l’obiettivo della top 8, che garantisce l’accesso diretto agli ottavi di finale.

Questo sarà il sesto confronto ufficiale tra Juventus e Manchester City. Nei cinque precedenti, i bianconeri vantano tre vittorie e un pareggio, con l’ultima doppia sfida risalente al 2015, quando la Juventus si impose sia in trasferta (2-1) che in casa (1-0). L’unico successo del Manchester City risale al lontano 1976, in una sfida valida per la Coppa UEFA.

PEP 💬 Juve is Juve. In Italy, it is the best team historically. They are used to playing with a lot of pressure, and the quality is there. Thiago, you see what he is trying to do. He did an incredible job in Bologna. They have incredible variations. pic.twitter.com/MvHfquFxMO