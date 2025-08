Juventus, quanto pesa l’eredità di Giuntoli: spesa una cifra monstre, ma il mercato è bloccato

Due acquisti ufficiali, David e Joao Mario, ma una cifra totale che fa girare la testa: 118,5 milioni di euro già sborsati dalla Juventus in questa sessione estiva. È l’effetto di un mercato che, fin qui, ha visto poche facce nuove ma tanti riscatti onerosi, figli delle scelte fatte nella gestione precedente, targata Cristiano Giuntoli, che oggi condiziona pesantemente le mosse del club bianconero.

Il paradosso, sottolineato anche dal Corriere dello Sport, è che una squadra che vuole cambiare pelle e rilanciarsi in ottica stagione 2025/26 si ritrova con gran parte del budget già esaurito per trattenere giocatori già presenti in rosa. Eppure, parliamo di un club che lo scorso anno ha investito oltre 200 milioni per agguantare la Champions League solo all’ultima giornata.

Nel dettaglio, la Juve ha già versato 32 milioni per Francisco Conceiçao dal Porto, 28,1 milioni per il riscatto di Nico Gonzalez dalla Fiorentina e 17,2 milioni per quello di Kelly, ex Newcastle. A questi vanno sommati i 14,3 milioni ciascuno per Di Gregorio e Kalulu, oltre ai 12,6 milioni per Joao Mario, anche lui arrivato dal Porto. (continua dopo la foto)

Totale: 118,5 milioni, a fronte di una sola cessione ufficiale, quella di Alberto Costa. Il club è attualmente decimo nella classifica dei club più spendaccioni in Europa, alle spalle di Liverpool, Chelsea, Arsenal, Manchester City, Real Madrid, Manchester United, Atletico Madrid, Sunderland e Tottenham.

Uno scenario che impone ora una fase due: vendere almeno sei o sette giocatori per sbloccare nuovi innesti. Le entrate saranno infatti condizionate dalle uscite necessarie per riequilibrare il bilancio.

La prima operazione in uscita imminente è quella che riguarda Timothy Weah, ceduto al Marsiglia per una cifra complessiva di oltre 18 milioni tra parte fissa e bonus. L’addio dell’esterno americano apre una nuova esigenza sul mercato: la Juventus è infatti alla ricerca di un nuovo esterno destro da affiancare a Joao Mario.

Nel mirino della dirigenza bianconera, guidata dal dg Comolli, c’è Arnau Martinez, classe 2003 del Girona. Esterno destro di spinta, Martinez ha debuttato a 17 anni in Copa del Rey e ha conquistato la titolarità già nel 2021, diventando un punto fermo del club catalano e dell’Under 21 spagnola, con cui ha disputato da protagonista l’Europeo 2023. (continua dopo la foto)

Secondo Tuttosport, la Juventus ha iniziato a seguirlo con attenzione durante alcune osservazioni su Miguel Gutierrez, altro talento del Girona, oggi a un passo dal Napoli. Martinez ha contratto in scadenza nel 2027, ma ha già comunicato al club che non rinnoverà. La sua valutazione attuale è di 10-12 milioni di euro, ma la Juve non intende partecipare ad aste: se il prezzo dovesse lievitare, Comolli e Modesto sono pronti a cambiare obiettivo.

Sul giovane esterno catalano si è mosso anche il Milan, che lo valuta tra le alternative a Athekane dello Young Boys. Ma per ora è la Juve che tiene d’occhio il dossier, consapevole però che prima bisogna vendere. Altrimenti, l’eredità economica di Giuntoli continuerà a farsi sentire anche sul futuro.

