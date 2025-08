Atalanta, che bella notizia: Scamacca c’è, e sorride anche Gattuso

Atalanta, Gianluca Scamacca è tornato, e ha scelto il modo migliore per annunciarlo: un gol. Nell’amichevole tra i bergamaschi e il Lipsia, l’attaccante romano è entrato dalla panchina e ha impiegato pochi minuti per farsi notare. Una rete che ha dato il via alla rimonta nerazzurra e che ha avuto il sapore di liberazione, esattamente a un anno dalla rottura del crociato che lo aveva messo fuori causa dal 4 agosto 2024.

Un tunnel lungo una stagione intera, chiuso ora con un segnale positivo anche per il commissario tecnico della Nazionale Gattuso, che osserva con attenzione. Il messaggio è inequivocabile: Scamacca vuole tornare protagonista in Serie A e guadagnarsi un posto nel gruppo che porterà l’Italia ai Mondiali 2026.

Il 2024/25 è stato un buco nero nella carriera di Scamacca. Ma l’attaccante non ha perso la voglia né il fiuto del gol. Nella sua prima stagione a Bergamo aveva messo insieme 19 reti in 44 presenze: è da lì che riparte, come se nulla fosse successo.

L’Atalanta, con Juric in panchina, si affida a lui soprattutto alla luce della possibile partenza di Lookman e dell’addio ormai consumato di Retegui. Ma la posta in gioco va oltre la Dea: con la Nazionale a caccia di attaccanti prolifici, Scamacca ha tutte le carte in regola per rientrare nei radar.

L’ultima volta che ha indossato la maglia azzurra risale a Euro 2024, nella sfida contro la Croazia. L’unico gol con la Nazionale, invece, lo aveva segnato nel 2023 contro l’Inghilterra. Troppo poco per un attaccante del suo potenziale, ma il tempo per riscrivere la storia c’è.

Da settembre iniziano le qualificazioni mondiali contro Estonia e Israele, con ritorni in ottobre e le ultime due gare del girone contro Moldavia e Norvegia a novembre. Scamacca ha una finestra per convincere Gattuso: la corsa è iniziata, e lui ha già fatto capire di volerci essere a tutti i costi.

