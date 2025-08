Inter pronta al rilancio per Lookman, ma prima vuole chiarezza dall’Atalanta

L’Inter resta alla finestra, ma adesso qualcosa si è mosso. La rottura tra Ademola Lookman e l’Atalanta è ormai pubblica. E mentre da Zingonia il giocatore posta immagini che sanno di addio, a Milano Ausilio e Marotta cominciano a ragionare su un nuovo tentativo.

🚨⚫️🔵 Lookman, la posizione dell’Atalanta non cambia: il giocatore è sul mercato ma “dove, come e a quanto lo decidiamo noi”. Sulla promessa l’Atalanta la conferma ma ritiene che le condizioni fossero le seguenti: cifra congrua e dall’estero



(Gazzetta dello Sport) pic.twitter.com/lGb9sZ8x7Q — Daniele Mari (@marifcinter) August 3, 2025

L’offerta precedente, arrivata dopo l’incontro in Lega e già ritoccata a 45 milioni (bonus compresi), è stata respinta dalla Dea. Ma adesso la situazione è cambiata. “Promesse non mantenute. Sono stato trattato male. Voglio andare via”. Le parole, pubblicate da Lookman via social, sono lo scossone che l’Inter aspettava.

L’attaccante nigeriano, già obiettivo numero uno per rinforzare l’attacco, ha deciso di esporsi in prima persona: “Ho presentato una richiesta di trasferimento. Il club mi aveva detto che, in caso di offerta congrua, mi avrebbero lasciato partire. Ora che l’offerta è arrivata, stanno bloccando tutto per motivi che non comprendo”.

Un messaggio che non può essere equivocato, che riapre i giochi ma rimette anche la palla nel campo della dirigenza atalantina. Che sinora non ha fissato un prezzo ma si è limitata a rifiutare l’offerta dell’Inter, senza specificare quanto vorrebbe per cedere l’attaccante e nemmeno se lo vuole cedere.

Certo, dopo la dura presa di posizione del pallone d’oro africano, che si è ormai accordato con i nerazzurri milanesi e non sembra avere alcuna intenzione di restare a Bergamo, la palla avvelenata ora ce l’ha in mano l’Atalanta. Che ha da poco venduto Retegui in Arabia e rischia di perdere due dei suoi gioielli in pochi giorni. (continua dopo la foto)

Il problema è che fra il club e il giocatore, a quanto pare, esisteva un accordo: a fronte di un’offerta seria, gli orobici avrebbero lasciato partire il nigeriano verso una nuova avventura in una grande squadra. Già l’anno scorso i Percassi avevano respinto le offerte del PSG, e il giocatore era rientrato nei ranghi disputando poi un’ottima stagione. Un comportamento apprezzabile e da professionista, ed è anche per questo che ora Ademola è così deluso dallo stop della società.

In ogni caso, ora l’Inter vuole chiarezza: quanto vuole l’Atalanta per Lookman? Se la valutazione salirà oltre i 50 milioni, l’Inter potrebbe fare un passo indietro. Ma se l’Atalanta si siederà al tavolo, i nerazzurri sono pronti a rilanciare. Tutto dipenderà da Percassi e Pagliuca: ora spetta a loro fissare il prezzo. E decidere se tenere a forza un giocatore scontento, fattore da non sottovalutare.

