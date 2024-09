Juventus, altro infortunio: dopo Conceiçao si ferma anche Nico Gonzalez

Calcio. L’avvio di stagione di Thiago Motta alla Juventus è stato promettente, ma l’allenatore ex Bologna si trova già a dover affrontare i primi problemi di infortunio. Dopo il forfait di Conceição, che sicuramente mancherà le prossime partite contro Empoli, PSV e Napoli, anche Nico González si ferma. L’attaccante argentino ha dovuto abbandonare il campo durante il match contro il Cile, intorno al sessantesimo minuto, a causa di un problema fisico che sembra essere muscolare. Le sue condizioni verranno ulteriormente esaminate nelle prossime ore per stabilire l’entità dell’infortunio. (Continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Pallone d’Oro 2024, i candidati: per la prima volta da 20 anni fuori Messi e Ronaldo

Leggi anche: Calciomercato dell’ultim’ora: Depay, Rabiot e Ramos tra gli svincolati di lusso

Juventus, brutte notizie dall’Argentina: infortunio per Nico Gonzalez

Juventus. La partecipazione di Nico González alla partita contro la Colombia è seriamente in dubbio, così come la sua disponibilità per la trasferta a Empoli. Inoltre, restano incertezze anche riguardo a Timothy Weah e Khephren Thuram, che avevano accusato problemi muscolari durante il match di apertura di campionato contro il Como, sebbene ci sia la speranza che possano essere disponibili. Adzic è riuscito a recuperare, mentre Milik avrà bisogno di ulteriori settimane prima di poter rientrare in gruppo.

Una serata negativa per Nico Gonzalez, una serata da sogno, invece, per Paulo Dybala, ex giocatore della Juventus, che ha firmato il definitivo 3-0 nella partita tra Argentina e Cile. Dybala, con la storica maglia numero 10 della nazionale argentina, è entrato in campo a dieci minuti dalla fine sul punteggio di 1-0 e ha messo a segno il gol che ha chiuso il match. La sua esultanza, con le braccia larghe, è stata interpretata da molti come un tributo a Lionel Messi.