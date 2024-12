Juventus-Fiorentina, le ultimissime di formazione: dubbio Nico-Koopmeiners per Motta, Vlahovic sfida Kean

Juventus-Fiorentina ultimissime di formazione sul match valido per la diciottesima di Serie A che si gioca alle 18 allo “Stadium” di Torino. Thiago Motta, per la sfida contro la Fiorentina, avrĂ a disposizione un gruppo quasi al completo, con i recuperi di Koopmeiners, Douglas Luiz, Danilo e Nico Gonzalez.

La probabile formazione della Juventus

La Juventus di Thiago Motta dovrebbe schierarsi con il 4-2-3-1. In porta ci sarà la conferma di Di Gregorio. In difesa, Savona occuperà la fascia destra, con Gatti e Kalulu centrali e McKennie che sarà adattato sulla sinistra. A centrocampo tornerà Khéphren Thuram, che affiancherà Locatelli. Sulla trequarti agirà Koopmeiners, supportato da Conceicao e Yildiz, mentre Nico Gonzalez partirà inizialmente dalla panchina. In attacco, il riferimento sarà Vlahovic, deciso a confermare il suo stato di forma.

Le scelte di Palladino

Anche la Fiorentina arriva con quasi tutti gli uomini a disposizione, fatta eccezione per Bove. Palladino sembra intenzionato a confermare il collaudato 4-2-3-1. Tra i pali ci sarà De Gea. In difesa, Dodò rientrerà titolare sulla destra, con Comuzzo e Ranieri al centro e Gosens sulla corsia sinistra. La mediana sarà composta da Adli e Cataldi. Sulla trequarti spazio a Colpani, Gudmundsson e Beltran, che dovrebbe essere preferito a Sottil per partire sulla sinistra. In attacco, Kean sarà il riferimento centrale, motivato a fare bene contro la sua ex squadra.

Il match si preannuncia equilibrato e combattuto, con entrambe le squadre che vogliono consolidare la propria posizione in classifica e guadagnare punti preziosi per la corsa alle competizioni europee.

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, McKennie; Locatelli, Thuram; Conceicao, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic.

Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Cataldi; Colpani, Gudmunsson, Beltran; Kean.

