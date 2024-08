Juventus-Como chiude la prima giornata della Serie A. C’è attesa sia per l’esordio di Thiago Motta sulla panchina bianconera che per quello di Cesc Fabregas nella massima serie italiana. Subito un impegno difficile per lo spagnolo, allo Stadium contro la Juventus. (Continua…)

Juventus-Como, ultime news e probabili formazioni

La prima giornata di Serie A ha riservato molte sorprese. Innanzitutto su otto partite ci sono stati ben sei pareggi. Hanno vinto solo la Lazio e incredibilmente il Verona contro il Napoli di Antonio Conte. Stasera andranno in scena i posticipi della prima giornata: Lecce-Atalanta alle 18:30 e Juventus-Como alle 20:45. La sfida tra Thiago Motta e Cesc Fabregas chiude la giornata.

Queste le probabili formazioni:

JUVENTUS (4-1-4-1): Di Gregorio; Danilo, Gatti, Bremer, Cambiaso; Thuram; Weah, Locatelli, D. Luiz, Yildiz; Vlahovic. All. Thiago Motta

COMO (4-2-3-1): Reina; Kovacik, Barba, Goldaniga, A. Moreno; Braunoder, Baselli; Da Cunha, Cutrone, Strefezza; Belotti. All. Fabregas