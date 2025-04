La Juventus cade a Parma, si complica la strada verso il posto Champions

Un gol di Pellegrino sul finire del primo tempo è bastato al Parma per fermare la Juventus e mettere in crisi la gestione-Tudor. Al Tardini finisce 1-0 per i gialloblù: una serata storica davanti agli occhi di Hernan Crespo, accompagnato in tribuna da Lilian Thuram e Fabio Cannavaro. La Juventus invece si perde in una prestazione grigia, senza idee né mordente, e incassa il primo ko con l’allenatore croato.

https://www.msn.com/it-it/sport/calcio/parma-juventus-1-0-le-pagelle-kelly-smemorato-vlahovic-impalpabile-si-salvano-kalulu-e-locatelli/ar-AA1Du2T8?ocid=BingNewsSerp

La sconfitta pesa doppiamente: sul piano del gioco e su quello della classifica. I bianconeri scendono al quinto posto, a un punto dal Bologna quarto, ma ora con la Lazio che li affianca. E non è tutto: Vlahovic si ferma per un infortunio muscolare alla coscia destra e lascia il campo all’intervallo. Un colpo durissimo per Tudor.

Il Parma parte con la coppia Bonny-Pellegrino, la Juve si affida a Vlahovic con Nico Gonzalez e Kolo Muani alle spalle. L’unico sussulto bianconero arriva subito con un tiro da fuori di Locatelli, poi il nulla. Il gioco è lento, scollegato, affidato alle fiammate estemporanee dei singoli.

Gli emiliani, più compatti e attenti, sono costretti anche a due cambi forzati dopo appena dieci minuti (fuori Bernabé e Vogliacco, dentro Estevez e Hainaut), e trovano il vantaggio con Pellegrino: incornata perfetta su cross di Valeri, con Kelly fuori causa. È il decimo gol subito di testa dalla Juve in questo campionato. Una falla evidente.

Tudor prova a rimescolare le carte: dentro Conceicao, poi Yildiz, infine dentro anche Douglas Luiz, Weah e Costa nel tentativo disperato di scardinare il muro. Ma non cambia nulla. Anzi, è Dennis Man a sfiorare il raddoppio in contropiede.

L’unico tiro degno di nota arriva da Conceicao, ma è poca cosa. Il Parma resiste e si prende tre punti d’oro che allontanano i fantasmi: ora sono sei le lunghezze di vantaggio sul Venezia. Il pubblico applaude l’eroe Pellegrino, mentre la Juventus torna a casa con tanti dubbi e una situazione di classifica che preoccupa.

Leggi anche: