La Juventus non molla, il grande colpo con Tonali si può fare: ecco come

La Juventus sogna Sandro Tonali come perno del proprio centrocampo e prepara un’operazione di mercato ad alto tasso di audacia. Cristiano Giuntoli è al lavoro per portare a Torino l’ex Milan, oggi faro del Newcastle, anche a costo di sacrificare qualche big: in particolare, l’operazione potrebbe andare in porto se sul piatto della bilancia ci fosse Dusan Vlahovic.

I bianconeri cercano da tempo un vero regista, un giocatore a cui affidare le chiavi del gioco per rendere più solida la transizione verso un nuovo ciclo tecnico. Tonali è il primo nome sulla lista, e l’interesse juventino è noto da settimane, a prescindere da chi sarà il prossimo allenatore. Ma convincere il Newcastle non sarà affatto semplice.

Il club inglese, forte delle ottime prestazioni dell’azzurro e vicino alla qualificazione in Champions, non apre alla cessione per meno di 70 milioni di euro. Inoltre, le recenti polemiche sul caso scommesse che coinvolgono Tonali potrebbero rendere incidere sulla volontà del giocatore di tornare in Italia.

Juventus, Vlahovic per arrivare a Tonali

Per sbloccare l’affare, la Juve potrebbe offrire una somma cash (tra i 30 e i 40 milioni di euro) accompagnata da una contropartita tecnica. Inizialmente si era pensato a Douglas Luiz, stimato in Premier e con poca fortuna in Serie A. Ma i continui problemi fisici del brasiliano potrebbero scoraggiare il Newcastle, che l’anno prossimo potrebbe affacciarsi alla vetrina continentale della Champions. E vuole farlo al meglio.

Per questo il nome del giocatore da offrire agli inglesi potrebbe essere quello di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo, in scadenza tra poco più di un anno, non vuole rinnovare al ribasso e potrebbe partire. Il Newcastle è alla ricerca di un attaccante di livello europeo e ha le risorse per garantirgli un ingaggio da 12 milioni a stagione – cifra che la Juve non intende confermare.

Il nodo sarà la volontà di Tonali, ma con Vlahovic come pedina, l’operazione potrebbe prendere una piega clamorosa. E a Torino, già si sogna un centrocampo tricolore.

