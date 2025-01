Home | Juventus, altra tegola per Thiago Motta: l’infortunio di Kalulu è più grave del previsto, i tempi di recupero

Oltre al danno, anche la beffa. La Juventus chiude con una sconfitta l’ultima giornata della League Phase di Champions League, complicandosi il cammino europeo. Il ko contro il Benfica costringerà i bianconeri a passare dai playoff per qualificarsi agli ottavi di finale, con il rischio di un accoppiamento complicato, magari proprio contro il Milan.

Ma la vera pessima notizia per Thiago Motta è arrivata dal campo: oltre alla deludente prestazione della squadra, il tecnico ha perso per infortunio Pierre Kalulu, costretto a lasciare il terreno di gioco nei primi minuti per un problema muscolare.

Bollettino medico | Le condizioni di Pierre Kalulu — JuventusFC (@juventusfc) January 30, 2025

L’infortunio di Kalulu e il comunicato della Juventus

Il difensore francese si è fatto male nel tentativo di intercettare un pallone in scivolata, avvertendo immediatamente dolore alla coscia destra. Dopo un primo tentativo di proseguire, ha dovuto alzare bandiera bianca, chiedendo il cambio. Al suo posto è entrato Manuel Locatelli, adattato in difesa.

Questa mattina, Kalulu si è recato al JMedical per sottoporsi agli esami strumentali. Considerati i precedenti problemi fisici avuti ai tempi del Milan, il giocatore è rimasto nel centro medico per oltre un’ora e le prime sensazioni non erano positive.

Il comunicato ufficiale della Juventus ha confermato la diagnosi: “Pierre Kalulu, uscito durante il primo tempo della partita di Champions League contro il Benfica, è stato sottoposto questa mattina, presso il J|Medical, ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso grado del tendine del muscolo semimembranoso della coscia destra. Tra circa 10 giorni saranno ripetuti nuovi esami per definire con esattezza i tempi di recupero.”

Tempi di recupero: almeno un mese di stop?

Al momento, i tempi di recupero di Kalulu restano incerti, ma la sensazione è che il difensore starà fuori almeno un mese. Una pessima notizia per la Juventus, attesa da un febbraio cruciale per la corsa alla qualificazione in Champions League e per il doppio spareggio europeo.

Di certo, il francese salterà:

✅ Juventus-Empoli (2 febbraio)

✅ Como-Juventus (9 febbraio)

✅ Andata playoff Champions League (13-14 febbraio)

✅ Derby d’Italia contro l’Inter (16 febbraio)

✅ Ritorno playoff Champions League (20-21 febbraio)

Un’assenza pesante per Thiago Motta, che dovrà trovare soluzioni alternative per il reparto difensivo in un momento cruciale della stagione.

