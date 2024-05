Juventus, Allegri esonerato: “Comportamenti non compatibili con i nostri valori”

Juventus, Allegri esonerato: le motivazioni della società. Dopo quanto accaduto nel corso della finale di Coppa Italia, vinta dalla Juventus contro l’Atalanta, l’esonero di Mister Allegri era nell’aria. Ora è arrivata l’ufficialità e il tecnico è stato già informato dal club in questi minuti, subito dopo la riunione presso la Continassa con l’Head of Football bianconero, Cristiano Giuntoli. Allegri non è più l’allenatore della Juventus: la società gli ha infatti comunicato l’allontanamento, con effetto immediato. L’allenatore di calcio, che salta le ultime due giornate di Serie A, si congeda come uno dei tecnici più vincenti della Juventus di tutti i tempi, con dodici trofei: 5 scudetti, 2 Supercoppe e 5 Coppa Italia. Il tecnico avrebbe dovuto sedere sulla panchina della Juve per un’altra stagione. (Continua a leggere dopo le foto)

Il comunicato ufficiale della società recita: “La Juventus comunica di avere sollevato Massimiliano Allegri dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile. L’esonero fa seguito a taluni comportamenti tenuti durante e dopo la finale di Coppa Italia che la società ha ritenuto non compatibili con i valori della Juventus e con il comportamento che deve tenere chi la rappresenta. Si conclude un periodo di collaborazione, iniziato nel 2014, ripartito nel 2021 e terminato dopo le ultime 3 stagioni insieme con la Finale di Coppa Italia. La società augura a Massimiliano Allegri buona fortuna per i suoi progetti futuri”. Ora la Juventus dovrà lavorare per trovare il sostituto perfetto.