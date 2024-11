Tra i volti noti del Grande Fratello 2024 c’è sicuramente Jessica Morlacchi, la quale grazie al suo carattere peperino sta facendo un percorso molto entusiasmante all’interno della casa più spiata d’Italia. La ragazza è diventata famosa nel 200, a 14 anni, in quanto voce dei Gazosa, in seguito allo scioglimento della band ha comunque continuato l’attività musicale da solista. Nel decennio successivo ha preso parte a diverse competizioni musicali televisive in Rai e pubblicato il suo primo EP da solista Amo il sole. Ora si sta vivendo questa nuova avventura su Canale 5. I suoi fan, però, hanno notato nel corso degli anni un cambiamento fisico dovuto non solo al passare degli anni, ma anche all’uso della chirurgia estetica. (Continua a leggere dopo le foto)

Jessica Morlacchi, com’era la gieffina prima della chirurgia

Jessica Morlacchi è diventata famosa negli anni 2000 grazie ai Gazosa. La band, dopo aver vinto il Festival di Sanremo 2001 nella categoria nuove proposte con il brano Stai con me (Forever), ha ottenuto il primo grande successo con il singolo estivo www.mipiacitu, diventato uno dei principali tormentoni estivi del 2001. Nel 2002 i Gazosa hanno partecipato nuovamente al Festival di Sanremo, questa volta con il brano Ogni giorno di più. Nel 2003 la Morlacchi ha lasciato il gruppo e ha intrapreso la carriera da solista. Nel 2019 ha partecipato come concorrente al programma televisivo Ora o mai più, in onda su Rai 1, con il coach Red Canzian.

Successivamente, nell’autunno 2019, la Morlacchi ha partecipato come concorrente alla nona edizione di Tale e quale show. Dal 2020 al 2023 ha fatto parte del cast fisso del talk show pomeridiano Oggi è un altro giorno in onda su Rai 1. Ora, da settembre 2024, è una delle concorrenti della diciottesima edizione del Grande Fratello, condotta da Alfonso Signorini. Tutti coloro che l’hanno seguita dal 2019 ad oggi sul piccolo schermo, e non solo, hanno notato un forte cambiamento fisico. Jessica Morlacchi, infatti, ha deciso di concedersi qualche ritocchino sfruttando la chirurgia plastica.

