Serata amara per Jasmine Paolini, costretta a dire addio al torneo WTA 1000 di Dubai dopo un infortunio alla caviglia destra durante il match degli ottavi di finale contro Sofia Kenin. L’azzurra, in lacrime, ha provato a resistere, ma ha ceduto in due set con il punteggio di 6-4, 6-0, subendo la terza sconfitta in carriera contro la statunitense.

La partita si era aperta con un primo set equilibrato, ma nel secondo è arrivato l’episodio decisivo: durante uno spostamento laterale, Paolini ha impuntato il piede sul cemento, cadendo rovinosamente a terra. Tra spavento e dolore, l’azzurra ha chiesto un medical time-out e ha ricevuto un bendaggio alla caviglia, ma ha deciso di continuare.

La sua mobilità, però, era compromessa e Kenin ha chiuso rapidamente il match con un 6-0, guadagnandosi l’accesso ai quarti di finale. Purtroppo, questo brutto intoppo non solo è costato l’eliminazione in singolare, ma causerà anche il ritiro della tennista azzurra dal torneo di doppio, dove era una delle favorite insieme a Sara Errani.

Oltre alla delusione per l’eliminazione, l’infortunio potrebbe costare a Paolini il quarto posto nel ranking WTA, un risultato storico per il tennis italiano femminile. L’entità del problema fisico verrà valutata nelle prossime ore, mentre l’azzurra dovrà capire se potrà recuperare in tempo per i prossimi tornei.

