Jannik Sinner, che sorpresa: con Kyrgios messaggi di amicizia e parole di stima, poi…

Undici mesi fa, nel gennaio 2024, Jannik Sinner ha trionfato agli Australian Open, rimontando Daniil Medvedev in una finale memorabile e conquistando il suo primo Slam. A bordo campo, tra i giornalisti di Eurosport, c’era Nick Kyrgios in veste di opinionista, che non nascondeva la sua ammirazione per il giovane talento italiano.

A win over Carlos Alcaraz will give Jannik Sinner his 7th ATP title of 2024. That’s also the exact amount of titles Nick Kyrgios has in his ENTIRE career.



Not only did Jannik take Nick’s girl he also took his career in less than a year. 🇮🇹🦊 pic.twitter.com/0feRNkGXlK — ✞ 🦊(Villain era) (@poomanblev) October 1, 2024

Durante l’intervista post-partita, Kyrgios aveva lanciato una provocazione scherzosa: “Quanti soldi vorresti per allenarmi?“. Una battuta che aveva strappato sorrisi a tutti, incluso Sinner, che ha aveva risposto con un elogio sincero: “Ci manchi, sei speciale e diverso. Spero tu possa tornare presto, hai il potenziale per diventare un campione Slam“.

Parole che avevano colpito profondamente Kyrgios, che aveva replicato ammettendo l’umiltà e la maturità di Sinner: “Ha appena vinto il titolo più importante della sua vita, ma fa i complimenti a me. Questo ti dice tutto. Ne sentiremo parlare per molto tempo”.

Un momento di rispetto e stima che oggi sembra appartenere a un’altra era. Dopo il caso Clostebol, che ha coinvolto Sinner e acceso un dibattito sulla sua positività a una sostanza vietata, Kyrgios è diventato il suo principale detrattore. L’australiano, celebre per la sua schiettezza e i toni spesso polemici, utilizza regolarmente i social per insinuare dubbi sull’innocenza di Sinner, sostenendo che il tennista italiano non può dichiararsi estraneo ai fatti.

Jannik Sinner e Kyrgios, c’entra Anna Kalinskaya?

A complicare il quadro, c’è il dettaglio della vita privata: Anna Kalinskaya, attuale fidanzata di Sinner, è una ex di Kyrgios. Un intreccio che alimenta i sospetti sul fatto che le critiche del tennista australiano possano non essere dovute solo alla rivalità sportiva.

Quella che sembrava una stima reciproca e genuina si è trasformata in una rivalità aspra e pubblica, con Kyrgios che ha perso l’occasione di sostenere un collega in un momento difficile. Resta ora da vedere se questa frattura sia definitiva o se i due, in futuro, troveranno un modo per riconciliarsi.

