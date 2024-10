Italia, i convocati di Spalletti per la Nations League: c’è “un altro Maldini”

Convocati Spalletti Nations League, in vista delle due gare contro Belgio e Israele il commissario tecnico dell’Italia, Luciano Spalletti, ha convocato 23 giocatori. Prima chiamata per Di Gregorio, Gabbia, Pisilli e Maldini. C’è dunque un Maldini di terza generazione in Nazionale: c’è infatti anche Daniel, figlio di Paolo e nipote di Cesare, tra i 23 azzurri convocati da Luciano Spalletti per il doppio impegno di Nations League.

𝑵𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍𝒆 🇮🇹



La lista dei 23 convocati del Ct Luciano #Spalletti per i due impegni in Nations League contro Belgio e Israele 💙#Nazionale #Azzurri #VivoAzzurro pic.twitter.com/FMbp5Ie91e — Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri) October 4, 2024

L’elenco completo dei 23 convocati di Luciano Spalletti.

Portieri: Michele Di Gregorio (Juventus), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Atalanta), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Matteo Gabbia (Milan), Caleb Okoli (Leicester), Destiny Udogie (Tottenham);

Centrocampisti: Nicolò Fagioli (Juventus), Davide Frattesi (Inter), Lorenzo Pellegrini (Roma), Niccolò Pisilli (Roma), Samuele Ricci (Torino), Sandro Tonali (Newcastle);

Attaccanti: Moise Kean (Fiorentina), Daniel Maldini (Monza), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Atalanta).

La Nazionale si radunerà domenica a Coverciano e nel pomeriggio di mercoledì 9 ottobre si trasferirà a Roma per rientrare nella notte di giovedì al Centro Tecnico Federale. Domenica il trasferimento a Udine, alla vigilia della gara con Israele. Per Spalletti, un viaggio al contrario rispetto a quello fatto nel 2005, quando si trasferì dall’Udinese alla Roma, due esperienze intense nella sua carriera da allenatore.

