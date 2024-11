Home | Italia-Francia, sorpresa nella formazione ufficiale: Donnarumma out, al suo posto Vicario

Italia-Francia, appena iniziata a San Siro , vede un cambio significativo tra i pali: Gianluigi Donnarumma è stato escluso a causa di un virus intestinale, evitando così l’accoglienza contrastante del pubblico milanese. Al suo posto, Luciano Spalletti ha scelto Guglielmo Vicario.

Per il centrocampo, l’unico cambio rispetto alla formazione contro il Belgio è l’inserimento di Manuel Locatelli al posto di Rovella, rinforzando la mediana in vista di un incontro ad alta intensità. San Siro si prepara ad accogliere un match di grande rivalità con la Francia, che è passata subito in vantaggio al 2′ grazie ad un gol di Adrien Rabiot.

