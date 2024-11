Italia-Francia ultimissime di formazione: gli Azzurri scendono in campo a San Siro con l’obiettivo di archiviare la qualificazione a Euro 2024 con una vittoria di prestigio contro i Galletti. La Nazionale di Luciano Spalletti ha la chance di imporsi sui vice-campioni del mondo e confermare il trend positivo degli ultimi mesi, mentre Didier Deschamps cercherà con la prestazione di stasera di zittire i detrattori che accompagnano la sua gestione nonostante il recente percorso solido dei francesi.

Spalletti schiererà l’ormai classico modulo 3-5-1-1, con Gianluigi Donnarumma tra i pali e una linea difensiva composta da Giovanni Di Lorenzo, Alessandro Buongiorno e Alessandro Bastoni. In mezzo al campo, il trio Frattesi-Tonali-Locatelli sarà incaricato di mantenere l’equilibrio, anche se Nicolò Rovella potrebbe rilevare quest’ultimo in corso di gara. Sulle fasce, Dimarco e Cambiaso garantiranno corsa e supporto agli attaccanti. In avanti, Kean sembra essere favorito su Retegui per affiancare Raspadori, con Barella che potrebbe partire dalla panchina a causa di una contusione subita contro il Belgio.

Dalla parte della Francia, Deschamps deve fare i conti con alcune assenze, tra cui quella di Camavinga. Guendouzi e Rabiot affiancheranno Kante, mentre Theo Hernandez, reduce da un infortunio al ginocchio, partirà probabilmente dalla panchina, lasciando spazio a Digne. In attacco, sarà Marcus Thuram a cercare il gol, in un periodo in cui con la maglia della nazionale non segna da tempo.

