Nations League, le probabili formazioni di Italia-Francia: Spalletti ne cambia quattro

Italia-Francia probabili formazioni del match di Nations League che si disputa allo stadio di San Siro domani alle 20:45. È uno spareggio per il primo posto nel girone tra due squadre già qualificate per la fase a eliminazione diretta. Gli Azzurri, ancora imbattuti, guidano la classifica con 13 punti, con un margine di tre punti sulla Francia, che ha recentemente pareggiato a sorpresa 0-0 contro Israele.

L’Italia accederebbe alle Final Eight in caso di vittoria, pareggio o sconfitta con un solo gol di scarto. Al contrario, se la sconfitta fosse più ampia, i Bleus scavalcherebbero gli Azzurri in virtù della miglior differenza reti. A San Siro Spalletti con tutta probabilità farà alcuni cambi, ma con moderazione: si va verso la conferma di 7/11 della squadra che ha battuto il Belgio a Bruxelles. Sulla fascia sinistra Udogie potrebbe far rifiatare Dimarco, mentre in regia Locatelli Rovella. Inoltre, la coppia di attacco potrebbe essere composta da Raspadori e Kean.

ITALIA (3-5-1-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni; Cambiaso, Frattesi, Locatelli, Tonali, Udogie; Raspadori; Kean. All.: Spalletti.

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Koundè, Konaté, Saliba, Theo Hernandez; Tchouameni, Kanté; Nkunku, Olise, Barcola; Kolo Muani. All.: Deschamps.

