Italia-Albania probabili formazioni. La nazionale italiana esordirà stasera, dalle 21:00, a Euro 2024. Gli azzurri, campioni in carica, affronteranno l’Albania di Sylvinho. Il ct della nazionale Luciano Spalletti ha già scelto l’undici che scenderà stasera in campo. (Continua…)

Italia-Albania probabili formazioni

Tutto pronto per l’esordio dell’Italia a Euro 2024. Gli azzurri, guidati dal ct Luciano Spalletti, affronteranno l’Albania di Sylvinho. È l’avversaria più debole di un girone di ferro, ma guai ad abbassare la guardia. Considerando le altre due avversarie, l’Italia è costretta a vincere, mentre dall’altra parte l’Albania non ha niente da perdere. Spalletti ha già scelto l’undici da schierare stasera. In difesa c’è Riccardo Calafiori. Recuperato Barella.

Queste le probabili formazioni:

ITALIA (4-2-3-1) – Donnarumma; Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni, Dimarco; Barella, Jorginho; Chiesa, Frattesi, Pellegrini; Scamacca. Ct: Spalletti.

ALBANIA (4-3-3) – Berisha; Hysaj, Ismajli, Djimsiti, Mitaj; Ramadani, Asllani; Asani, Bajrami, Seferi; Broja. Ct: Sylvinho.