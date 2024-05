“L’Isola dei famosi”, fuori un’altra concorrente top: chi è stata eliminata

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata de “L’Isola dei Famosi“. Il cerchio si stringe e il numero di naufraghi è sempre più esiguo. Ieri c’è stata un’altra eliminazione pesante. Un’altra concorrente top ha dovuto lasciare per sempre l’Honduras e adesso farà ritorno in Italia. (Continua…)

“L’Isola dei Famosi”, il riassunto della puntata di ieri

Ieri sera, eccezionalmente di domenica, è andata in onda una nuova puntata de “L’Isola dei Famosi”, reality show condotto da Vladimir Luxuria su Canale 5. È stata una puntata piuttosto difficile per Valentina Vezzali. La sportiva, dopo la scorsa puntata, ha cercato di isolarsi dal gruppo. Ieri ha avuto un confronto con alcuni naufraghi e ad un certo punto ha commesso un enorme scivolone, citando una frase di Benito Mussolini. Nel corso della puntata è stato poi annunciato l’eliminato e ci sono state le nuove nomination. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)