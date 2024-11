Inter-Venezia, probabili formazioni: Inzaghi con Taremi e Lautaro in attacco

Inter-Venezia probabili formazioni del match valido per l’undicesima giornata di Serie A in programma alle 20:45 allo stadio “Meazza”. L’Inter recupera Calhanoglu e Acerbi, mentre Carlos Augusto rimane out fino alla sosta. Asllani, dopo aver stretto i denti durante l’assenza di Calhanoglu, sta svolgendo un lavoro differenziato per tornare in forma.

Simone Inzaghi sembra voler adottare una gestione oculata in vista dell’imminente sfida di Champions contro l’Arsenal, dove è previsto un turnover più ampio rispetto alla gara di Serie A contro il Venezia. Tra i pali ci sarà Sommer; in difesa, De Vrij sarà il centrale, affiancato da un possibile ballottaggio tra Pavard e Bastoni, mentre Bisseck spinge per una chance. Dimarco dovrebbe partire titolare sulla sinistra, con una probabile staffetta con Buchanan nel corso della gara. A destra, Darmian e Dumfries sono in lizza, con l’olandese leggermente favorito. A centrocampo Mkhitaryan potrebbe partire dal primo minuto, mentre Frattesi dovrebbe scendere in campo contro l’Arsenal, con Barella e Zielinski che completano il reparto. In attacco, Taremi potrebbe giocare al posto di Thuram, mentre Lautaro è più probabile che venga confermato dal 1’.

Il Venezia, dopo aver ritrovato i tre punti contro l’Udinese, arriva a San Siro con entusiasmo. Di Francesco darà fiducia agli uomini chiave della vittoria precedente, con Oristanio, a riposo nel primo tempo contro i friulani, che tornerà titolare a fianco di Pohjanpalo. Idzes, rientrato dall’Olanda per problemi familiari, riprenderà il suo posto in difesa insieme ad Altare e Svoboda, con Haps avanzato sulla fascia sinistra e Zampano titolare a destra. A centrocampo ci saranno Duncan, Nicolussi Caviglia e Busio, posizionato in un ruolo più avanzato. Stankovic, che aveva sognato di giocare a San Siro con l’Inter, arriverà ora nello stadio da avversario. Bjarkason rimane l’unico indisponibile, mentre Sverko è da valutare dopo essere tornato disponibile.

INTER (3-5-2):Â Sommer; Pavard, De Vrij, Bisseck; Darmian, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Taremi, Lautaro.

VENEZIA (3-5-2):Â Stankovic; Altare, Svoboda, Idzes; Zampano, Duncan, Nicolussi Caviglia, Busio, Haps; Oristanio, Pohjanpalo.

