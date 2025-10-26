Home | Inter, tegola per Chivu: l’infortunio di Mkhytarian è serio, quanto starà fuori

Brutte notizie per l’Inter: Henrick Mkhitaryan rischia di stare fermo per oltre un mese a causa di un problema ai flessori della coscia sinistra. L’infortunio è avvenuto sabato sera durante Napoli-Inter, al 32′ nell’azione del discusso (a dir poco) rigore dell’1-0, quando l’armeno, nel tentativo di opporsi a Di Lorenzo senza commettere fallo, si è accasciato dolorante. Anche ieri ad Appiano Gentile zoppicava vistosamente, aumentando i timori dello staff medico.

Oggi saranno effettuati gli esami all’Humanitas per valutare l’entità del problema. In base ai risultati, si potranno stimare i tempi di recupero: in caso di distrazione di secondo grado, lo stop potrebbe prolungarsi fino a sei settimane, facendo slittare il rientro al mese di dicembre.

La possibile assenza di Mkhitaryan farà saltare al centrocampista armeno incontri delicati. Dopo la sosta di novembre, infatti, l’Inter affronterà il derby di Milano il 23 novembre e il viaggio a Madrid contro l’Atletico il 26. Nella migliore delle ipotesi, il rientro potrebbe avvenire proprio in occasione della trasferta europea o subito dopo, a seconda di come il muscolo reagirà alle terapie.

A bilanciare le cattive notizie su Mkhitaryan, arrivano segnali positivi da Marcus Thuram, che oggi ha effettuato la sua prima vera seduta in campo dall’infortunio. L’attaccante aumenterà gradualmente l’intensità prima di rientrare a pieno regime nel gruppo e tornare a disposizione di Cristian Chivu.

La squadra, intanto, si è ritrovata ad Appiano per smaltire la fatica della trasferta di Napoli e ha celebrato il 45esimo compleanno del Mister rumeno con una torta, segno di coesione nonostante il momento complicato per la sconfitta del Maradona e per le polemiche sull’arbitraggio di Mariani, che per il rigore fischiato al Napoli è stato sospeso dall’Aia.

