Napoli-Inter 3-1, la squadra di Antonio Conte conquista una vittoria determinante contro l’Inter riconquistando la prima posizione della classifica di Serie A. La formazione partenopea si impone grazie a una prestazione solida, capitalizzando le occasioni nei momenti chiave e dimostrando una notevole organizzazione tattica. Questo successo consente agli azzurri di superare il Milan, salendo in testa alla graduatoria.
Primo tempo: equilibrio e vantaggio Napoli
L’incontro si apre con ritmi intensi e numerose occasioni. L’Inter cerca subito spazi nella difesa avversaria, ma il portiere Milinkovic-Savic si distingue per efficacia. I nerazzurri colpiscono un palo, ma il Napoli sblocca il risultato al 33’ con un calcio di rigore realizzato da Kevin De Bruyne. Il centrocampista trasforma il penalty con freddezza, ma deve abbandonare il campo per un infortunio subito nell’azione stessa. La prima frazione si conclude con il vantaggio dei padroni di casa, che resistono ai tentativi finali degli ospiti.
Secondo tempo: accelerazione decisiva del Napoli
In avvio di ripresa il Napoli allunga le distanze: al 54’ Scott McTominay raddoppia con una conclusione precisa su assist di Spinazzola. L’Inter reagisce rapidamente e accorcia le distanze al 59’ grazie a un calcio di rigore trasformato da Hakan Calhanoglu, assegnato per un tocco di mano in area napoletana. La gara resta aperta, ma è il Napoli a siglare il terzo gol al 66’.
Anguissa chiude la partita e il Napoli torna in vetta
Il centrocampista Frank Anguissa si rende protagonista di un’azione personale che si conclude con una precisa conclusione di sinistro, fissando il risultato sul 3-1. La formazione di Conte gestisce il vantaggio nei minuti finali, impedendo all’Inter di creare nuove occasioni pericolose. Con questa affermazione, il Napoli si porta in testa alla classifica, superando il Milan e lanciando un chiaro segnale alle rivali per la lotta al titolo.
Marcatori e classifica aggiornata
- De Bruyne (Napoli) – rigore
- McTominay (Napoli)
- Calhanoglu (Inter) – rigore
- Anguissa (Napoli)
Il Napoli guida ora la Serie A con un punto di vantaggio sul Milan, che aveva pareggiato nel turno precedente. L’Inter, dopo questa sconfitta, rimane distanziata dalle prime posizioni nonostante alcune buone trame di gioco mostrate durante la gara.