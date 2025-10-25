Kevin De Bruyne, autore del rigore che ha sbloccato la partita tra Napoli e Inter, è stato vittima di un infortunio muscolare nel momento stesso della battuta. Il centrocampista belga, alla quarta rete stagionale, tutte su palla inattiva tra punizioni e rigori, ha portato in vantaggio gli azzurri chiudendo con precisione il destro alla sinistra di Sommer, che aveva intuito la traiettoria ma non è riuscito a respingere. Pochi istanti dopo, però, il giocatore ha avvertito una fitta al flessore destro e ha chiesto immediatamente il cambio. Il tecnico Antonio Conte ha dovuto sostituirlo con Olivera, mentre il belga ha lasciato il campo sulle proprie gambe ma con grande difficoltà e un’espressione visibilmente provata.
Kevin de Bruyne just suffered a major injury, Damn life is so unfair— ⚡️🇧🇼 (@Priceless_MCI) October 25, 2025
Conte lo aveva voluto sul dischetto
Secondo quanto riportato da DAZN, il rigore sarebbe dovuto essere battuto da Neres, ma Conte ha insistito perché fosse proprio De Bruyne a incaricarsene, nonostante le polemiche dei minuti precedenti. La scelta si è rivelata vincente sul piano tecnico ma costosa su quello fisico.
In casa Napoli è scattata l’ansia per le condizioni del belga, che sarà sottoposto nelle prossime ore agli esami strumentali per accertare l’entità dell’infortunio. Il timore è che si tratti di una lesione muscolare. Un nuovo stop che peserebbe su una squadra già alle prese con diversi problemi fisici: in questa prima parte di stagione quasi tutti i titolari hanno avuto acciacchi o infortuni, ad eccezione di Di Lorenzo e Anguissa, finora sempre presenti.
