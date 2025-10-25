Inter, da un Sucic all’altro: nel mirino dei nerazzurri anche Luka, cugino di Petar

Dopo aver accolto Petar Sucic, che oggi compie 22 anni, l’Inter guarda di nuovo in casa Sucic. Nel mirino dei dirigenti nerazzurri c’è infatti Luka Sucic, cugino di Petar, centrocampista 23enne cresciuto nel Salisburgo e attualmente alla Real Sociedad, dove milita per la seconda stagione consecutiva nella Liga spagnola.

Un profilo che risponde pienamente alle linee guida del fondo Oaktree: giovane, duttile e con ampi margini di crescita. Luka è un centrocampista destro naturale, dotato di fisicità, visione di gioco e ottima tecnica individuale. Dal punto di vista tattico, si distingue come mediano di costruzione, ma può agire anche da mezzala o trequartista. La sua valutazione di mercato si aggira intorno ai 20 milioni di euro.

Se gli obiettivi dell'#Inter per la prossima stagione sono un portiere e un difensore, la società negli ultimi tempi sta seguendo anche con grande interesse Luka #Sucic (cugino di Petar), talentuoso centrocampista classe 2002 della Real Sociedad. 🇭🇷⚫️🔵@TuttoMercatoWeb pic.twitter.com/5bMdJg1k87 — Ricky D'Anna (@RiccardoDanna1) October 25, 2025

Inter, il progetto giovani continua con il ritorno di Stankovic Jr

L’interesse per Luka Sucic si inserisce in un piano più ampio di ringiovanimento della rosa, avviato dall’Inter nella scorsa estate e destinato a proseguire nei prossimi mercati. Nel reparto di centrocampo, infatti, è atteso anche il possibile ritorno di Aleksandar Stankovic, figlio di Dejan Stankovic, attualmente in forza al Bruges.

Il 20enne serbo si sta affermando come uno dei talenti più promettenti del calcio europeo. Ceduto a luglio per 10 milioni di euro, con una clausola sulla futura rivendita compresa tra il 12% e il 15%, il club nerazzurro ha mantenuto anche un diritto di recompra esercitabile nei prossimi due anni.

L’Inter potrà riacquistare Stankovic nell’estate 2026 per una cifra intorno ai 23 milioni, oppure attendere fino al 2027 pagando 2 milioni in più. Una mossa che conferma la volontà della società di costruire un centrocampo giovane, solido e di prospettiva, puntando su profili che possano garantire qualità e continuità nel lungo periodo.

Leggi anche: