Napoli, contro l'Inter l'obiettivo è ripartire: Conte punta su umiltà, lavoro e sacrificio

“Ripartire” è la parola d’ordine in casa Napoli alla vigilia del big match contro l’Inter. I campioni d’Italia devono lasciarsi alle spalle la pesante sconfitta di Eindhoven e ritrovare compattezza e fiducia in un momento delicato della stagione. Il confronto con i nerazzurri, riedizione della sfida Scudetto dello scorso anno, rappresenta un’occasione preziosa per invertire la rotta e scongiurare la terza sconfitta consecutiva, che aggraverebbe la crisi.

Conte lavora su testa e gambe

Nella giornata di ieri, Antonio Conte ha concentrato il lavoro su due fronti: mentale e fisico. Prima della seduta in campo, il tecnico ha avuto un confronto con la squadra per analizzare gli errori commessi in Olanda e individuare le soluzioni necessarie.

Come riportato dal Mattino, la sessione di allenamento è stata particolarmente lunga e si è conclusa solo nel tardo pomeriggio. Tutti i giocatori sono stati coinvolti, sia nello studio dell’avversario, sia nelle esercitazioni tattiche. Tre i concetti chiave trasmessi da Conte: umiltà, lavoro e sacrificio. “Senza questi ingredienti – avrebbe sottolineato il tecnico – non si va da nessuna parte”.

Lorenzo Lucca of Napoli is in action during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3 match between PSV Eindhoven and SSC Napoli at Philips Stadium in Eindhoven, Netherlands, on October 21, 2025. (Photo by Ciro De Luca/NurPhoto via Getty Images)

Attacco in emergenza: Hojlund out, Lucca favorito

I maggiori dubbi per Conte riguardano il reparto offensivo. L’assenza di Rasmus Hojlund si è fatta sentire sia contro il Torino che contro il PSV, e fino a ieri a Castel Volturno filtrava un certo ottimismo sul suo recupero.

Il danese, però, ha ancora fastidi al retto femorale sinistro e non sarà rischiato. Nella giornata di giovedì aveva svolto solo una parte dell’allenamento in gruppo, proseguendo poi con un lavoro personalizzato. L’ultima seduta di questa mattina non ha dato segnali incoraggianti e lo staff tecnico ha deciso di escluderlo dai convocati.

Al suo posto, il candidato principale è Lorenzo Lucca, desideroso di riscatto dopo l’espulsione in Champions League. Attenzione però all’ipotesi David Neres come falso nueve, soluzione che Conte starebbe valutando per sorprendere l’Inter.

Il Maradona pronto a spingere gli azzurri

Un’arma in più sarà senza dubbio il calore del Maradona. Lo stadio sarà sold out per la sfida di domani sera, con i tifosi pronti a sostenere la squadra nel momento più difficile. L’obiettivo è uno solo: rialzare la testa e ritrovare quello spirito di gruppo che ha portato il Napoli sul tetto d’Italia.

