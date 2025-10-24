Brutte notizie per il Napoli e per Antonio Conte. Gli esami clinico-strumentali hanno evidenziato per Alex Meret una frattura del secondo metatarso del piede destro, infortunio rimediato durante l’allenamento mattutino. L’estremo difensore friulano ha dovuto interrompere subito la seduta, e nel giro di poche ore il club ha ufficializzato la diagnosi, che rappresenta l’ennesimo stop nella carriera del portiere azzurro.

I dettagli dell’infortunio

La frattura al metatarso è un problema serio, che richiede tempi di recupero lunghi e un’attenta gestione medica. Nel caso di Meret, il Napoli dovrà ora valutare se procedere con una terapia conservativa o con un intervento chirurgico. In entrambi i casi, il rientro non sarà immediato. Gli staff medico e tecnico valuteranno insieme al giocatore la strategia migliore, ma le prime stime parlano di almeno sei-otto settimane di stop, con il rischio concreto di arrivare ai due mesi di assenza.

Tempi di recupero e partite che salterà

Nell’ipotesi più ottimistica, Meret potrebbe rientrare all’inizio del 2026. Fino ad allora, il Napoli dovrà affidarsi a Vanja Milinković-Savić, che ha già dimostrato di essere pronto per il ruolo di titolare.

Nel periodo di assenza, il portiere friulano dovrebbe saltare circa 14 partite ufficiali, tra campionato e coppe:

Nove giornate di Serie A, tra cui i big match contro Inter, Atalanta, Roma e Juventus

Tre gare di Champions League, contro Francoforte, Qarabag e Benfica

L’ottavo di Coppa Italia contro il Cagliari (3 dicembre)

(3 dicembre) La semifinale di Supercoppa Italiana contro il Milan (18 dicembre)

L’impatto sul Napoli

Un infortunio pesante, che complica la gestione tra i pali proprio nel momento più intenso della stagione. Conte dovrà ora fare affidamento su Milinković-Savić per mantenere solidità difensiva e continuità nei risultati. L’obiettivo è evitare che l’assenza di Meret si trasformi in un contraccolpo tecnico e psicologico per la squadra, impegnata su più fronti.

Il rientro del portiere è previsto con l’anno nuovo, ma molto dipenderà dal decorso della guarigione e dalle decisioni mediche sul tipo di trattamento da seguire.

