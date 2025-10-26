Fra Verona e Cagliari pareggio spumeggiante, i gialloblu beffati in extremis

Il Verona deve rimandare ancora una volta l’appuntamento con la prima vittoria in campionato: i gialloblù, avanti due volte nella partita contro il Cagliari, vengono rimontati e si devono accontentare di un pareggio 2-2. La squadra di Zanetti, dopo una partenza difficile, domina per gran parte del match, va in vantaggio con Gagliardini nel primo tempo e raddoppia con Orban nella ripresa.

Verona beffato nel recupero, il Cagliari acciuffa il 2-2 nel recupero https://t.co/dmXYFHrLIT — Repubblica (@repubblica) October 26, 2025

I sardi, però, hanno il grande merito di non arrendersi e negli ultimi minuti cercano di gettarsi in avanti. Ed è proprio nel convulso finale che il Cagliari approfitta delle uniche due occasioni create, trovando prima il gol di Idrissi e poi quello di Felici al 92’, che permette alla squadra di Pisacane di agguantare il pari.

Zanetti opta per due cambi nel centrocampo: Akpa-Akpro prende il posto di Bernede sul centrosinistra e Bradaric gioca sull’esterno mancino al posto di Frese. Il Cagliari propone diverse novità: debutto da professionista per il giovane centrocampista gambiano Joseph Liteta, classe 2006, e in difesa Zé Pedro prende il posto di Luperto. In attacco, Pisacane preferisce Gaetano come sottopunta dietro Borrelli, già in gol a Udine.

La partenza del Verona è svagata: tanti errori nei passaggi e il Cagliari rischia di passare in vantaggio con Borrelli. Nonostante ciò, a sbloccare la partita è il Verona con Gagliardini, di testa su punizione di Giovane: il primo gol in gialloblù per il centrocampista. La rete sembra svegliare la squadra di casa, che sfiora subito il raddoppio, salvata da un miracoloso Caprile.

Verona beffato proprio all’ultimo

Il Verona esce deciso dagli spogliatoi e trova il 2-0 con Orban, servito da Giovane dopo un’azione personale di Belghali. La partita sembra scorrere favorevolmente per i gialloblù, con il gioco più fluido grazie all’ingresso di Bernede al posto di Akpa-Akpro. Ma al 30’ il Cagliari accorcia con Idrissi, approfittando di una disattenzione di Giovane.

Il pareggio arriva nei minuti di recupero con Felici, che chiude il match sul 2-2. Ancora una volta il Verona vede sfumare la vittoria al Bentegodi, mentre il Cagliari può festeggiare un punto prezioso grazie a una prestazione cinica e alla sicurezza del proprio portiere.

Leggi anche: