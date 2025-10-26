La Roma vola al comando: la squadra di Gasp batte il Sassuolo e raggiunge il Napoli

Un gol di Paulo Dybala al 16′ decide Sassuolo-Roma, riportando i giallorossi in testa alla classifica, in coppia con il Napoli di Conte. Esordio da titolare per Bailey, ma a fare la differenza è ancora una volta la Joya, che almeno per questa gara risolve il problema del centravanti per Gasperini.

La rete, la prima in questo campionato per Dybala e la seconda consecutiva dopo il rigore contro il Viktoria Plzen, è un gioiello: conclusione al volo di destro, costruita grazie a uno scambio con Cristante, schierato da trequartista come già accadeva ai tempi dell’Atalanta.

La Roma, spesso vulnerabile nei primi venti minuti, ha rischiato in avvio: Thorstvedt e Fadera hanno sprecato due grandi occasioni. A tirare fuori dai guai i giallorossi ci ha pensato Dybala, che con il gol ha sbloccato il match e dato coraggio alla squadra. Al 40′, l’argentino ha sfiorato il raddoppio con una punizione velenosa dal limite, uscita di pochissimo.

Nella ripresa la Roma subisce ancora l’aggressività del Sassuolo. Hermoso, entrato al posto di Tsimikas, rischia subito con una sbracciata su Doig al limite dell’area e riceve il giallo. Poi Pinamonti fallisce due occasioni importanti per il pareggio.

Al 50′ Gasperini inserisce Dovbyk al posto di Bailey: l’ucraino non si sblocca, ma si fa notare come assistman, servendo due palloni interessanti che però Pellegrini e Wesley non concretizzano. Pellegrini centra il palo con un tocco sotto davanti a Muric, mentre Wesley spreca un’altra chance all’83′.

Roma, vittoria di misura e primo posto

La Roma deve soffrire fino al 95′, ma resiste e porta a casa i tre punti. Gasperini può così festeggiare il primato in classifica, con la squadra che conferma la propria marcia in trasferta: quinta vittoria consecutiva lontano dall’Olimpico, inclusi derby e altre gare di campionato. Le uniche sconfitte rimangono quelle casalinghe, con l’inter in campionato e due in Europa League, su cui la squadra dovrà lavorare.

Mercoledì i giallorossi affronteranno il Parma nel turno infrasettimanale, con l’obiettivo di consolidare la leadership e invertire il trend negativo in casa. Dybala conferma di essere un punto di riferimento imprescindibile, mentre Gasperini continua a puntare su un gioco organizzato, in cui la gestione del centravanti può passare da soluzioni flessibili come quella vista oggi.

