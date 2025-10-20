Roma, Gasperini ha scelto il rinforzo in attacco: quando potrebbe arrivare

Bella, combattiva ma poco cinica: è questa la fotografia della Roma di Gasperini, squadra capace di creare tanto ma di concretizzare pochissimo. Il tecnico di Grugliasco, che ha già parlato di “emergenza offensiva”, chiede alla società di intervenire a gennaio per rinforzare il reparto avanzato, in particolare quella zona del campo che in passato ha avuto bomber importanti.

La priorità si chiama Joshua Zirkzee. L’attaccante olandese del Manchester United è finito ai margini in Premier League, dove ha collezionato appena 15 minuti in un mese e mezzo, scavalcato da Sesko e Cunha nelle gerarchie. La Roma sta sondando la possibilità di un prestito: una formula che consentirebbe di evitare un esborso importante, visto che lo United lo ha pagato 45 milioni poco più di un anno fa.

Zirkzee, che in Serie A con il Bologna aveva mostrato ottime doti sia in costruzione, sia realizzative, è desideroso di tornare in Italia, anche per non perdere le chance di convocazione per il Mondiale 2026. Il giocatore piaceva a Gasperini già ai tempi dell’Atalanta per la sua capacità di muoversi tra le linee e partecipare alla manovra.

L’operazione è considerata alla portata anche sul piano economico: l’attaccante guadagna 3,6 milioni, ma la Roma pagherebbe solo metà annualità (1,8). Per far spazio all’olandese, il club valuta due scenari: la possibile cessione di Dovbyk, che però resta in vantaggio su Ferguson, o la fine anticipata del prestito dell’irlandese, in accordo con il Brighton. (continua dopo la foto)

Dall’Inghilterra arrivano segnali incoraggianti. Il tecnico dello United, Ruben Amorim, non ha chiuso le porte alla partenza del suo attaccante: “Sia lui che Mainoo sono nostri giocatori, ma alcuni vogliono giocare di più. Ci sono rumors e agenti che spingono, vedremo. Io devo pensare al bene del Manchester”.

Il club inglese, reduce dal successo sul Liverpool, non sembra intenzionato a cedere Zirkzee a titolo definitivo, ma potrebbe accettare un prestito di sei mesi.

Nel frattempo, altre squadre si muovono: il Como resta un’ipotesi più defilata, mentre la pista West Ham non convince l’olandese. Tutti indizi che portano verso Roma, dove Gasperini lo aspetta per costruire quell’attacco tecnico che sogna da inizio stagione.

Leggi anche: