Inter, in Arabia è Barella-mania: l’offerta incredibile e la risposta di società e giocatore

Rush finale di stagione per l’Inter, con la rincorsa al bis in campionato e le sfide ad alta tensione in Champions League e Coppa Italia. E mentre il campo resta il palcoscenico principale, il mercato – come sempre – si insinua e promette scintille. L’ultimo rumor arriva dall’Arabia Saudita, dove l’Al-Hilal avrebbe messo nel mirino Nicolò Barella, pronto a offrire una cifra monstre al centrocampista: 35 milioni di euro a stagione per quattro anni.

Il progetto saudita è chiaro: non più stelle sul viale del tramonto, ma campioni nel pieno della carriera. Barella, in questo senso, rappresenta il profilo perfetto. L’idea dell’Al-Hilal è di chiudere un colpo di spessore in vista del prossimo Mondiale per Club, sfruttando la finestra di mercato di giugno varata dalla Fifa per la competizione.

L’offerta economica è fuori scala: dai 18 milioni iniziali si è passati a 35 milioni annui, numeri che farebbero del centrocampista il calciatore italiano più pagato di sempre. Ma, nonostante la potenza finanziaria saudita, non sono ancora arrivate proposte ufficiali né all’Inter né al giocatore.

L’Inter blinda Barella: nessuna trattativa in vista

Se a livello finanziario l’Al-Hilal può offrire il mondo, c’è un aspetto che i sauditi non possono comprare: l’attaccamento di Barella all’Inter. Il centrocampista ha già rifiutato avances di top club europei e non sembra minimamente attratto dall’idea di lasciare Milano.

La posizione del club è altrettanto ferma: nessun prezzo, nessuna trattativa, nessuna volontà di ascoltare offerte. Barella è un punto fermo per il presente e per il futuro del progetto nerazzurro, e la sua storia con l’Inter è tutt’altro che vicina ai titoli di coda.

