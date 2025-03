Home | Inter e Juventus, il Mondiale per Club è una miniera d’oro e gli effetti dureranno per anni: ecco perché

Inter e Juventus, il Mondiale per club, torneo che fino a qualche tempo fa veniva visto con un certo distacco, sta acquistando una dimensione completamente diversa, sia sul campo che nei bilanci. La decisione della Fifa di aumentare esponenzialmente i premi in palio ha trasformato questo evento in una vera e propria miniera d’oro per i club che vi partecipano, in particolare per le due grandi italiane.

Fino a poco tempo fa, il Mondiale per club non suscitava particolare entusiasmo. Ma quest’anno, la Fifa ha rivelato l’entità fiabesca dei premi in palio, con la squadra vincitrice che potrebbe incassare fino a 125 milioni di euro. Una cifra che cambia la prospettiva del torneo. Non più una semplice vetrina di fine stagione, ma una chance concreta per risanare (o migliorare notevolmente) i bilanci delle società coinvolte. La formula del torneo ha ora il potenziale di influenzare anche le strategie e i bilanci per i prossimi anni.

L’Inter, che sta disputando una stagione intensissima, ha ben capito che la competizione conterà più di tutto dal punto di vista finanziario. Con il torneo che mette sul piatto una ricompensa straordinaria, i nerazzurri potrebbero incassare una somma che cambierebbe la prospettiva del club per i prossimi anni, garantendo risorse da reinvestire nel mercato e nel potenziamento della squadra.

Anche la Juventus potrebbe ottenere una garanzia economica simile a quella che riceverebbe qualificandosi per la Champions, ma con la differenza che il torneo americano ha un montepremi ancora più sostanzioso. Un’opportunità che potrebbe far respirare i conti bianconeri in vista di un mercato estivo che si preannuncia delicato.

Mondiale per Club, un effetto economico a lungo termine

La nuova formula del Mondiale per club, con la competizione quadriennale, rappresenta una sfida aperta da parte della Fifa alle leghe continentali. Un mese di sfide tra i migliori club del mondo, con un montepremi che supera di gran lunga quello di eventi storici come Wimbledon nel tennis. Una vera e propria “Superlega” in miniatura, che da una parte premia i club invitati con ricompense finanziarie straordinarie, ma dall’altra lascia ai margini chi non è stato ammesso.

Le squadre escluse, come le altre italiane, potrebbero dover affrontare un gap economico difficile da colmare. Mentre la competizione durerà solo un mese, gli effetti finanziari che ne deriveranno sono destinati a durare per molto tempo.

Le società che giocheranno il Mondiale per Club avranno una marcia in più, mentre chi non partecipa si troverà a dover fare i conti con una disparità di risorse difficile da colmare.

La nuova realtà del Mondiale per club, con i suoi premi faraonici, potrebbe dunque riscrivere i parametri economici del calcio europeo, e Inter e Juventus sono pronte a trarne i maggiori benefici. La sfida per il futuro non è solo sportiva, ma anche economica, e il torneo di Fifa potrebbe cambiare radicalmente gli equilibri finanziari delle prossime stagioni.

