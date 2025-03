Udinese vs Inter: pronostico e statistiche della sfida

Florian Thauvin e l’Udinese si preparano per una sfida cruciale contro l’Inter a San Siro. La partita non è solo un test per la squadra friulana, ma rappresenta anche un’incognita per il tecnico Kosta Runjaic, che deve decidere se schierare Thauvin nonostante i suoi problemi fisici. La presenza del capitano può fare la differenza in un match che si prospetta intenso e combattuto.

Statistiche e prestazioni: Udinese a caccia di conferme

L’Udinese arriva a Milano con una serie di risultati altalenanti, ma con il desiderio di infrangere una tradizione negativa che li vede senza vittorie a San Siro dal 2017. La squadra friulana dovrà fare i conti con le assenze significative in attacco: Florian Thauvin è in dubbio per un problema al piede, mentre Alexis Sanchez è già out per infortunio. Al loro posto, il giovane Iker Bravo potrebbe avere una chance per dimostrare il suo valore.

Modulo : 3-5-2, un sistema che ha già portato buoni risultati.

: 3-5-2, un sistema che ha già portato buoni risultati. Difesa : Kristensen, Bijol, e Solet formeranno il trio difensivo.

: Kristensen, Bijol, e Solet formeranno il trio difensivo. Centrocampo : La scelta tra Payero ed Ekkelenkamp sarà cruciale per mantenere il possesso palla.

: La scelta tra Payero ed Ekkelenkamp sarà cruciale per mantenere il possesso palla. Attacco: La coppia Bravo-Davis potrebbe essere la soluzione per sopperire alle assenze.

Nonostante le difficoltà, l’Udinese può contare su un Thauvin in forma smagliante, autore di 8 gol e 39 dribbling riusciti in campionato. La sua capacità di creare occasioni potrebbe essere decisiva, anche se dovesse entrare solo a partita in corso.

Inoltre, il recupero di un elemento chiave come Federico Dimarco per l’Inter aggiunge ulteriore complessità alla sfida. Il confronto con i nerazzurri, specialisti nel gioco aereo, richiederà massima attenzione e precisione da parte dei friulani.

La sfida tra Inter e Udinese non è solo una questione di punti, ma anche di orgoglio e determinazione. Le quote delle scommesse vedono i nerazzurri favoriti, ma l’Udinese ha dimostrato di poter sorprendere.

Resta da vedere se Thauvin riuscirà a scendere in campo e a guidare i suoi verso un risultato storico. Mentre i tifosi dei bianconeri sperano in una prestazione di carattere, gli esperti scommettono su un match equilibrato.

Vuoi rimanere aggiornato su altri eventi sportivi? Scopri gli ultimi pronostici nella nostra sezione dedicata!