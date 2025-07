Home | Inter, ora è ufficiale: nasce l’Under 23 e giocherà in Serie C, chi sarà l’allenatore

Dopo anni di riflessioni e preparativi, l’Inter ufficializza la nascita della squadra Under 23, che nella prossima stagione parteciperà al campionato di Serie C. L’obiettivo è creare un ponte tra il Settore Giovanile e la Prima Squadra, seguendo l’esempio virtuoso tracciato dalla Juventus e dal Milan. La nuova creatura nerazzurra avrà come allenatore Stefano Vecchi, tecnico esperto e profondo conoscitore del mondo interista.

Inter, nasce la squadra Under 23: Vecchi in panchina, Monza sarà la prima casa https://t.co/qlz9Ku2Tr5 pic.twitter.com/jskZRQIq9K — Dirette calcio e notizie | Calciomagazine (@Calciodiretta24) July 24, 2025

Nel comunicato ufficiale si legge: “Una nuova pagina della storia interista si apre oggi con l’annuncio ufficiale della nascita dell’Inter U23”, che avrà casa all’U-Power Stadium di Monza e ha già avviato la preparazione a Riscone di Brunico. Il primo test amichevole è in programma per domenica 27 luglio a Trento.

A guidare questo progetto è Stefano Vecchi, già protagonista nella Primavera nerazzurra tra il 2014 e il 2018, con un palmarès di tutto rispetto: due Scudetti, due Viareggio Cup, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana. “Qui ho vissuto emozioni da ragazzo e da allenatore”, ha dichiarato Vecchi, sottolineando quanto sia “orgoglioso” di tornare all’Inter per portare avanti un percorso così importante.

Vecchi conosce bene la Serie C, dove ha allenato anche il Vicenza nell’ultima stagione: “È un campionato agonisticamente competitivo, perfetto per far crescere i giovani senza buttarli allo sbaraglio”. L’obiettivo dell’U23 è duplice: formare giocatori pronti per la Prima Squadra e, allo stesso tempo, ottenere risultati concreti in classifica. “Quando si indossa questa maglia, i risultati vanno fatti”.

Inter Under 23, giocherà a Monza

Importante, secondo Vecchi, sarà l’equilibrio tra giovani talenti ed elementi più esperti, scelti non solo per le qualità tecniche ma anche per il valore umano. “Servono uomini guida, che indichino la strada. E i ragazzi dovranno imparare, con umiltà ed entusiasmo, cosa significa affrontare una stagione tra i professionisti”.

L’Inter Under 23 parte dunque con grande ambizione e una missione chiara: diventare il trampolino ideale verso San Siro, fornendo continuità al lavoro delle giovanili e valorizzando al massimo i talenti nerazzurri.

