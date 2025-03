Inter, il nuovo obiettivo di mercato viene da Madrid: e i tifosi sognano

L’Inter accelera per Arda Guler e si trova in pole position per il talento turco del Real Madrid. Il club nerazzurro ha avviato contatti concreti con i Blancos, che sarebbero disposti a privarsi del centrocampista. Il nodo principale resta la formula dell’operazione, con il Real che vuole mantenere un certo controllo sul giocatore.

Arda #Guler vuole l'Italia e l'#Inter è davanti a tutti per il talento turco. La presenza di #Calhanoglu può garantire un atterraggio morbido nella nuova realtà nerazzurra al classe 2005. 🇹🇷⚫️🔵



Secondo quanto emerso, il possibile arrivo di Guler a Milano escluderebbe un altro nome accostato ai nerazzurri: Nico Paz. Il Real Madrid non è intenzionato a cedere l’argentino all’Inter, preferendo lasciarlo al Como o riportarlo a Valdebebas, in attesa delle decisioni del prossimo allenatore (che sia ancora Ancelotti, Xabi Alonso o un altro tecnico).

All’interno della dirigenza madridista c’è una forte fazione contraria al trasferimento di Nico Paz a Milano. Il club campione d’Europa vuole infatti continuare a monitorare la crescita del giovane talento in un contesto dove possa giocare con continuità.

Diversa la situazione per Arda Guler. Arrivato dal Fenerbahce per 18 milioni di euro più bonus, il talento turco non è mai riuscito a imporsi con la maglia del Real Madrid, collezionando 24 presenze tra Liga e Champions, ma solo 7 da titolare. Con il Mondiale all’orizzonte, il centrocampista vuole più spazio e gradisce la destinazione Milano, anche per la presenza del connazionale Calhanoglu.

Il Real Madrid è pronto a dare il via libera, ma resta da definire la formula dell’operazione. Possibili due strade: cessione in prestito oppure cessione con diritto di recompra, come già fatto per Nico Paz con il Como. Le offerte provenienti dalla Germania non entusiasmano Guler e il suo entourage, mentre i Blancos vedono di buon occhio un trasferimento all’Inter, considerandolo un contesto adatto alla crescita del giovane talento.

L’operazione è ben avviata, con i nerazzurri in prima fila per regalare a Simone Inzaghi un rinforzo di qualità per la prossima stagione.

