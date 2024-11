Inter-Napoli, grinta ed emozioni: finisce 1-1, Calhanoglu sbaglia un rigore

Inter e Napoli si affrontano a San Siro davanti a uno stadio gremito. Grande entusiasmo per una gara che vale il primo posto in classifica per entrambe le squadre. Gli azzurri giocano per mantenerlo, i nerazzurri per riprenderselo e tornare in testa a una graduatoria dominata nell’anno dello scudetto della seconda stella.

La partita inizia su ritmi alti ma a dominare, come era prevedibile, è la tattica a farla da padrone. Non ci sono grandissime occasioni ma si vede una certa prevalenza per il gioco sulla fascia destra dell’Inter. L’equilibrio salta al 23′ quando il Napoli, su un calcio d’angolo, esegue un bello schema approfittando anche di una difesa nerazzurra poco attenta. Rrahmani fa sponda e Mc Tominay la mette dentro da un passo: azzurri in vantaggio per la gioia di Conte.

L’Inter nel finale di tempo alza i giri, e dopo una bella parata di Meret su Acerbi trova il pari con una magnifica conclusione del solito Calhanoglu da 25 metri. Si va la riposo sull’1-1. Nella ripresa l’Inter crea due occasioni nei primi minuti. La prima viene fallita da Lautaro che si trova solo davanti alla porta su un cross di Dumfries ma stoppa male e spreca. La seconda con un gran tiro di Di Marco da poco fuori area che scheggia il palo esterno della porta di Meret.

Inter-Napoli, secondo tempo nerazzurro ma finisce pari

L’Inter gioca un secondo tempo in grande pressione e a 15 minuti dalla fine ha l’occasione migliore che le possa capitare. Per un intervento in ritardo di Anguissa su Dumfries Mariani fischia il rigore. Ma l’infallibile Calhanoglu stavolta la angola troppo e coglie il palo. Alla fine la palla per un clamoroso ribaltone, dopo un sostanziale predominio dell’Inter, capita sui piedi di Simeone, ma l’attaccante spara alto da buona posizione. Finisce 1-1.

