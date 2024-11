L’esclusione di Lautaro Martinez dalla lista dei candidati al premio Fifa The Best 2024 ha suscitato forti reazioni in casa Inter. Il presidente Giuseppe Marotta ha espresso tutta la sua delusione e sorpresa per una decisione che, a suo avviso, non rispecchia i meriti e l’importanza del capitano nerazzurro.

#LautaroMartinez escluso dalla FIFA al premio "The Best Men's Player", #Marotta non ci sta: "Merita più rispetto" ⚫️🔵https://t.co/nhbWpKe3BM — GOAL Italia (@GoalItalia) November 29, 2024

Nessun giocatore della Serie A è stato incluso tra i candidati al miglior calciatore dell’anno, ma l’assenza di Lautaro, che ha brillato sia con l’Inter che con la nazionale argentina, ha particolarmente sorpreso e infastidito la società milanese.

Lautaro Martinez ha vissuto una stagione memorabile nel 2023-2024, segnando gol decisivi che hanno portato l’Inter alla conquista dello scudetto. Inoltre, l’attaccante argentino ha avuto un ruolo fondamentale nella vittoria della Copa America con la sua nazionale, risultando il miglior marcatore del torneo. Nonostante le sue performance straordinarie, la Fifa ha deciso di non includerlo tra i candidati al premio The Best, una scelta che Marotta considera incomprensibile.

“È sorprendente e deludente che Lautaro Martinez non sia stato preso in considerazione per un premio così prestigioso dopo una stagione eccezionale“, ha dichiarato Marotta, visibilmente contrariato, in un’intervista all’Ansa. “Le sue prestazioni sono state determinanti per i successi sia dell’Inter che dell’Argentina, eppure la Fifa sembra ignorare i suoi numeri e il suo impatto nelle partite decisive”.

Marotta ha ribadito più volte il concetto di “rispetto” per Lautaro, sottolineando che il giocatore merita un riconoscimento più adeguato. Secondo il presidente nerazzurro, l’esclusione di Lautaro è un segnale negativo che va contro i principi di meritocrazia. “Questa esclusione sembra non tener conto di ciò che Lautaro ha realizzato in campo. Dovrebbero essere premiati i giocatori che si distinguono per prestazioni straordinarie e che hanno un impatto diretto sui risultati delle competizioni”.

Lautaro Martinez, la speranza di società e tifosi

L’Inter si aspetta che in futuro Lautaro venga valutato in modo più equo e che la sua importanza nel calcio mondiale non venga messa in discussione. “Speriamo che in futuro, quando un giocatore come Lautaro brillerà ancora, venga riconosciuto maggiormente per ciò che ha dato al calcio”, ha concluso il presidente nerazzurro.

Non è la prima volta che Lautaro Martinez si trova al centro di una discussione su un premio internazionale. L’anno scorso, l’attaccante argentino aveva conquistato il settimo posto al Pallone d’Oro, una posizione che non ha soddisfatto le aspettative della sua società e dei tifosi, visto l’impatto che il “Toro” ha avuto con l’Inter e la sua nazionale.

Con questa nuova esclusione dalla corsa per il The Best, cresce il malcontento nell’ambiente nerazzurro. Il 2024 è stato per Lautaro un anno di affermazione, con prestazioni in crescendo sia in Serie A che nelle competizioni internazionali. La speranza dell’Inter e di tutti i suoi tifosi è che, finalmente, venga riconosciuto come uno dei grandi protagonisti del calcio mondiale.

