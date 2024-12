Home | Inter, la strana statistica di Lautaro e Thuram: cosa non fanno mai insieme

Inter, Lautaro Martinez e Marcus Thuram lo scorso anno hanno fatto le fortune di Inzaghi, confermandosi come una delle coppie gol più affiatate e letali in Italia e anche in Europa. Eppure, gli attaccanti interisti, apprezzati e seguiti dai top club europei, sono anche i protagonisti di una strana statistica.

Sì, perché l’argentino e il francese, pur essendo affiatati e spesso decisivi, non segnano mai nella stessa partita: un “enigma” da risolvere, se possibile, nella sfida contro la Lazio all’Olimpico. La coppia d’attacco dell’Inter è tra le più temute del campionato, ma porta con sé questa curiosa statistica: i due non hanno mai segnato insieme in questa stagione.

Nonostante il loro contributo sia stato fondamentale per i successi dei nerazzurri, l’ultima volta in cui i loro nomi sono apparsi contemporaneamente sul tabellino dei marcatori risale a ben 219 giorni fa, in un 5-0 contro il Frosinone. La sfida di questa sera all’Olimpico contro la Lazio potrebbe rappresentare l’occasione perfetta per interrompere questa striscia.

Esattamente un anno fa,la squadra di Simone Inzaghi trionfò 2-0 a Roma proprio grazie a un gol di Lautaro nel primo tempo e a uno di Thuram nella ripresa. Sarà questa l’occasione per tornare a festeggiare insieme?

Lautaro e Thuram si sono alternati nel ruolo di trascinatori dell’Inter. Quest’anno il francese ha brillato in più occasioni, confermandosi decisivo con gol pesanti, mentre il capitano argentino, capocannoniere dello scorso campionato, sta vivendo una fase altalenante rispetto ai suoi standard abituali.

Ma il dato che colpisce è proprio quello che li vede “alternarsi” in fase realizzativa. Non fanno gol contemporaneamente: o uno, o l’altro. Dall’inizio di questa stagione, i due sembrano alternarsi nel ruolo di protagonisti, con una netta prevalenza a favore di Thuram però. E l’Inter avrebbe bisogno del miglior Lautaro per confermare le proprie ambizioni.

Simone Inzaghi, che ben conosce la Lazio, spera che questa sera l’equilibrio si rompa, con entrambi gli attaccanti finalmente capaci di esultare insieme. La partita contro gli uomini di Baroni rappresenta molto più di una semplice occasione per sfatare il “tabù”. I nerazzurri vogliono consolidare la propria posizione in classifica e ritrovare quella sinergia offensiva che ha reso letali i suoi bomber.

Lautaro e Thuram partiranno titolari, con gli occhi puntati su di loro. I due hanno la possibilità di riscrivere una statistica che, finora, sembra più una stranezza che una regola. Riusciranno a spezzare questa curiosa “maledizione”? All’Olimpico una prima risposta.

