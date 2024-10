Inter-Juventus ultimissime, è il giorno del derby d’Italia in programma alle 18 a San Siro per la nona giornata di Serie A. La riunione tecnica di mister Inzaghi è fissata per le 15.30, orario in cui anche Thiago Motta terrà la sua per definire la formazione. Tra i nerazzurri Zielinski ha avuto la meglio su Asllani per un posto in mediana, mentre tra i bianconeri Conceicao appare favorito su Yildiz.

Inzaghi deve fronteggiare diverse assenze, soprattutto a centrocampo: Calhanoglu e Acerbi non saranno disponibili per il derby d’Italia, così come Carlos Augusto, che rimarrà fuori per un periodo più lungo. Il principale dubbio riguarda il ruolo di regista, con Zielinski che ha superato Asllani nelle gerarchie per partire dal 1’. La formazione dovrebbe ricalcare quella delle grandi occasioni: Bastoni e Dimarco presidieranno la sinistra, mentre Pavard e Dumfries saranno i favoriti a destra. A centrocampo agiranno i titolari Barella e Mkhitaryan, mentre in attacco ci sarà il ritorno di Lautaro e Thuram dal primo minuto. Tra i convocati, per la prima volta in stagione, c’è anche Buchanan.

Thiago Motta dovrebbe puntare su un 4-2-3-1: Di Gregorio in porta, con Savona a destra, Danilo e Kalulu al centro, e Cambiaso a sinistra. In mediana spazio a Locatelli e McKennie. Il principale interrogativo riguarda la trequarti, poiché sembra probabile che Yildiz riposi; in questo caso, potrebbero giocare Weah, Fagioli e Conceicao alle spalle dell’unica punta Vlahovic. Tuttavia, Motta sembra ancora in fase di valutazione e, oltre a Kalulu, Cambiaso e Vlahovic, non ci sono altre certezze. Se Yildiz sarà escluso, si dovrà capire chi tra Weah e Conceicao si sposterà sulla sinistra. Maggiori indicazioni emergeranno solo al termine della riunione tecnica in corso.

